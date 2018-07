Algérie: Santé - Rencontre à Alger sur la prise en charge de la femme gestante

Alger — La prise en charge de la femme gestante et les conditions de travail des sages-femmes ont été au centre d'une rencontre organisée à Alger par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière avec des représentantes de cette corporation de différentes régions du pays, indique dimanche un communiqué du ministère.

Au cours de cette rencontre, animée par des cadres du ministère de la Santé, le fonctionnement du réseau de prise en charge des femmes gestantes au niveau des différentes wilayas a été passé en revue, ainsi que les contraintes enregistrées et les propositions pour son amélioration, précise-t-on de même source.

Les sages-femmes ont exprimé, à cet égard, leur "satisfaction" quant à leur implication dans la mise en place du guide de prise en charge de la femme gestante et à leur participation aux différentes réunions de travail en vue de son enrichissement, afin d'assurer "une prise en charge organisée, hiérarchisée et sécurisée des femmes gestantes", et "définir les devoirs et les obligations des différents acteurs". Il a été rappelé que ce guide a pour objectif d'"organiser la prise en charge de la femme à toutes les étapes de sa gestation afin de sécuriser l'accouchement et réduire le taux de mortalité maternelle et infantile".

"Élaboré pour organiser ce qui existe, ce guide permet de protéger la sage-femme dans sa fonction puisqu'il responsabilise les différents acteurs et normalise les différentes structures en assurant les conditions de travail appropriées pour le personnel de santé", note le communique. À cet effet, les sages-femmes ont exprimé leur "engagement entier pour la réussite de ce dispositif, et ont demandé à ce que la mise en œuvre de ce guide soit accompagnée également de formations pratiques pour les sages-femmes".

Quant aux principales préoccupations des sages-femmes, elles ont porté sur "la progression de la carrière de la sage-femme, l'amélioration de sa couverture juridique dans l'exercice de ses fonctions et sa contribution active à la mise en place des réseaux intégrés de prise en charge de la femme enceinte, ainsi que les prestations qu'elle ne peut plus faire comme la pose du stérilet". Les représentants du ministère ont informé les représentantes des sages-femmes que "toutes les mesures seront prises pour améliorer les conditions de travail des sages-femmes, qui constituent la cheville ouvrière de la prise en charge de la santé de la mère et du nouveau-né".

À la fin de la rencontre, il a été convenu d'organiser, conjointement et prochainement, des rencontres d'information avec les sages-femmes autour de ce guide et de son importance en matière d'amélioration de la prise en charge de la femme enceinte, et de développer des journées de formation continue.