Algérie: Le Centre de rééducation et de réadaptation d'El-Biar change de dénomination

Pour sa part, Mme Maayouch Saliha, chef se service de la direction de l'action sociale de la wilaya d'Alger a déploré, dans une déclaration à l'APS, le manque relevé en encadreurs au niveau des centres sociaux à Alger et en impute la cause au "gel qui a touché le secteur (non-ouverture de postes budgétaires pour la création de nouvelles fonctions)". Néanmoins, poursuit Mme. Maayouch, d'autres mesures existent en vue de faire face à cette situation, telles que le recrutement de nouveaux travailleurs dans le cadre des pré-emplois.

Pour ce qui est de la pression enregistrée à travers les différents centres d'hébergement et d'assistance aux catégories vulnérables à Alger, Mme Djebali a souligné la nécessité d'ouvrir "de nouveaux postes d'emploi pour le recrutement de spécialistes, de psychologues cliniciens et d'assistants sociaux au niveau de tels centres", affirmant qu'un rapport détaillé avait été soumis aux services de wilaya à ce sujet.

