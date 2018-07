Afrique: Portugal/Festival Evora Africa - Dominique Ouattara préside une journée dédiée à la Côte d'Ivoire

A l'invitation de la Duchesse Claudine de Cadaval, la Première Dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, est arrivée à Lisbonne (Portugal) le jeudi 26 juillet 2018 où elle a parrainé la Journée ivoirienne du Festival Evora Africa, qui s'est tenue le samedi, dans la ville d'Evora (Sud du Portugal).

Cette journée du samedi qui a été entière consacrée à la Côte d'Ivoire lors du festival a été marquée par la découverte de variétés de mets ivoiriens, la dégustation de chocolat fait à base du Cacao de Côte d'Ivoire et du café ivoirien. Le Palais De Cadaval choisi pour l'évènement a vibré aux rythmes de la danse traditionnelle Zaouli et des sons des tambours des « Femmes battantes » venues de Côte d'Ivoire pour l'occasion. Les stylistes Loza Lucienne et Kamissoko Ibrahim, eux, ont gratifié les festivaliers d'un défilé de « magnifiques » tenues vestimentaires.

La marraine, a dit « toute sa fierté » de voir la Côte d'Ivoire être célébrée d'une si « belle manière », au-delà des frontières. Elle a également encouragé les artisans, créateurs et artistes africains qui participent au festival. « Vous faites un travail exceptionnel, et c'est votre originalité, votre créativité et votre savoir-faire qui vous ont valus d'être ici. Je souhaite que vous continuiez sur cette voie, afin de faire briller votre pays partout où vous serez », leur a-t-elle fait savoir.

Il faut préciser que le festival Evora Africa était à sa première édition. Initié par Madame Alexandra De Cadaval, cet évènement met en lumière, l'art contemporain africain dans toute sa diversité à travers des expositions, des concerts et des conférences, etc.