Afrique: Fondation Music In Africa - La 1ère source d'information musicale africaine a 5 ans !

L'institution culturelle panafricaine a célébré son premier quinquennat le 27 juillet en affichant un bilan positif.

A travers la célébration éclatée dans 38 pays africain, des cinq années d'existence, la Fondation Music In Africa, le 27 juillet, est revenue sur son parcours et ses principales réalisations à l'occasion de cet important anniversaire. Notamment par une déclaration de sa présidente, Aisha Deme, depuis Johannesburg en Afrique du sud et relayée par le site de la Fondation.

Lancée, en effet, en tant que petit projet sous la bannière « Music In Africa », en 2011, avec le soutien de Siemens Stiftung, du Goethe-Institut et de partenaires de tout le continent, la Fondation est rapidement devenue l'une des organisations artistiques panafricaines les plus reconnues et les plus actives, avec des opérations à travers l'Afrique subsaharienne.

Le portail Music In Africa, qui est le projet phare de la Fondation, est utilisé par des millions de personnes. Il est devenu le premier point de contact et d'information sur la musique africaine et un outil d'accompagnement de carrière pour les musiciens. Depuis son lancement en 2014, le portail a fait des recherches et des rapports approfondis dans 38 pays africains. Il est prévu d'étendre la couverture à l'ensemble des 54 pays africains d'ici 2022. Le portail offre du contenu en deux langues : français et anglais. « Le parcours a été passionnant et stimulant » a déclaré Aisha Deme, la présidente de la Fondation. « Nous sommes très fiers des cinq dernières années, qui ont été caractérisées par le travail acharné, la croissance, la transparence et une vision claire pour être la principale source d'information et d'échange dans et pour le secteur de la musique africaine ».

Parmi les principales réalisations de la Fondation au cours de ses 5 premières années, on pourrait citer le lancement du portail musical à croissance exponentielle www.musicinafrica.net, qui fournit des informations gratuites et des outils pratiques aux musiciens, un programme de fabrication d'instruments en Afrique du Sud, un fonds de mobilité qui soutient les musiciens et les festivals, des programmes de formation dans de nombreux pays africains, et récemment l'introduction d'Access - la seule conférence panafricaine de musique qui se tient chaque année dans une ville africaine différente. Basée à Johannesburg, en Afrique du Sud, la Fondation Music In Africa a établi des bureaux satellites à Nairobi (Kenya), Lagos (Nigeria), Dakar (Sénégal) et Kinshasa (RDC). La structure travaille avec une équipe dynamique de collaborateurs et de chercheurs en musique du monde entier.