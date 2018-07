Algérie: Tlemcen - Clôture des 1es journées nationales de musique Gnawa

Classement : TP Mazembe 9 pts (3 m), MC Alger 4 pts (3 m), ES Sétif 4 pts (4 m) et Difaa El Jadidi 2 pts (4 m). Plus »

Ces journées nationales du Gnawa ont réuni huit troupes des wilayas de Nâama, de Béchar, de Tlemcen et d'Ain Temouchent. Outre des représentations à Oran, ces troupes avaient sillonné les plages de Sidi Youchaâ (Nedroma), Oued Abdellah (Ghazaouet) et Marsat Ben M'hidi pour animer des soirées de musique Gnawa.

La dernière soirée a été animée par les troupes "Nedjmawa" de la wilaya de Nâama et "Foursane Hadja Maghnia" de Tlemcen qui ont présenté un cocktail de chants et de madihs.

La cérémonie de clôture de cette manifestation, organisée par le Centre des arts et des expositions de Tlemcen, a été riche en couleurs et en tempos agrémentés par des tours de danse rythmée au grand bonheur des centaines d'estivants qui affluent vers ce site balnéaire très fréquenté.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.