Maroc: Les avoirs gérés par les institutionnels africains devraient doubler à l'horizon 2020

De son coté, la représentante-résidente de la BAD au Maroc, Leila Mokadem, a indiqué que l'AIF vise à constituer le marché africain de l'investissement, où la Banque africaine de développement, ainsi que ses partenaires, aideront à sélectionner et améliorer les projets, attirer des co-investisseurs, structurer, faciliter et surtout concrétiser les transactions.

L'AIF est destiné à être une plateforme multipartite et pluridisciplinaire dédiée à appuyer l'instruction des projets jusqu'à leur stade de financement, à lever des capitaux et à accélérer le bouclage financier des projets.

Pour sa part, le directeur du département des Syndications et solutions client de la BAD, Olivier Ewek a indiqué que le prochain AIF, conçu et piloté par la BAD, représente une opportunité de stimuler la transformation économique du continent.

Les gouvernements et les institutions multilatérales de développement (BMD) ne pourront pas financer à eux seuls ces besoins, ce qui rend nécessaire l'élargissement du cercle des partenaires, dans lequel le secteur privé doit s'inscrire et jouer un rôle encore plus actif, at-il ajouté.

Il a rappelé que l'Afrique doit mobiliser des investissements conséquents au cours des prochaines décennies, pour accompagner la hausse rapide de la démographie, l'urbanisation et la demande toujours croissante de biens et services.

Il a, cependant, souligné que ces opportunités manquent à attirer l'intérêt des investisseurs institutionnels et des entreprises d'envergure mondiale, expliquant que pour faire face à ces défis, la BAD lance l'AIF, qui est une plateforme 100% transactionnelle, multi-parties prenantes, et multi-sectorielle, destinée à mobiliser tous les acteurs pour lever les obstacles qui freinent le financement de l'investissement en Afrique, rapporte la MAP.

