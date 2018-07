Algérie: JAJ-2018 - "Il y a eu quelques manques sur le plan organisationnel, mais le parfait n'existe pas"

Classement : TP Mazembe 9 pts (3 m), MC Alger 4 pts (3 m), ES Sétif 4 pts (4 m) et Difaa El Jadidi 2 pts (4 m). Plus »

Djamil Faye, qui a assisté aux plus grands évènements sportifs continentaux et mondiaux depuis les JO-1996 d'Atlanta (Etats-Unis) s'est présenté comme "un bon témoin" de ce qui peut être fait en matière d'organisation, faisant qu'il soit "bien placé" pour dire que les JAJ d'Alger "ont été réussis".

"Lors de la première édition au Maroc, il y avait 1000 athlètes engagés dans 15 disciplines sportives. Lors de la deuxième édition au Botswana, il y avait environ 2000 athlètes, participant dans 21 sports différents. Lors de la 3e édition clôturée samedi à Alger, il y avait 3700 athlètes, représentant 54 nations et concourant dans 30 sports différents. Malgré cette hausse significative, l'Algérie a été au rendez-vous et a relevé le défi", a-t-il assuré.

Des propos appuyés par le représentant de l'Association des Comités nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA), Djamil Faye, qui a estimé que les JAJ d'Alger ont été "réussis" et que "le mérite de l'Algérie est d'autant plus grand que la compétition a enregistré une hausse significative sur tous les plans".

"Ce qui est sûr, c'est que la plupart de nos invités ont été satisfaits de leurs conditions d'hébergement et ce n'est pas la critique d'une seule personne qui n'engage qu'elle même et qui a été décriée par son propre comité olympique qui va tout remettre en cause. Encore une fois, l'exception ne fait pas la règle", a-t-il rappelé.

Allusion faite notamment aux critiques émises par les entraîneurs et chefs de délégation de certains pays participant à ces JAJ, qui se sont plaints notamment des "mauvaises conditions d'hébergement" dans les résidences universitaires, considérant qu'il aurait peut-être été préférable d'opter pour des établissements hôteliers, où les chambres sont plus spacieuses, tout en disposant de la climatisation.

ALGER - Les critiques émises par certains participants aux Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018), clôturés samedi à Alger, ont été jugées "exagérées" par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, qui considère que "le parfait n'existe pas" et que "les rares exceptions ne font pas la règle".

