Algérie: JAJ-2018 - La raffa algérienne rafle la mise

Alger — La discipline de raffa a confirmé, lors des 3es Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018) clôturés samedi en soirée au stade du 5-juillet (Alger), sa suprématie sur le plan continental, avec une "nette" domination sur le Maroc et la Tunisie, entre autres.

La belle prestation de l'équipe nationale a permis de récolter un total de 26 médailles (7 or, 11 argent et 8 bronze) en sports de boules (raffa, pétanque et lyonnaise), soit la 3e position au tableau des médailles des disciplines dans lesquelles l'Algérie s'est illustrée aux joutes continentales, après la lutte et la gymnastique. Outre l'Algérie, le tournoi des sports de boules qui s'est déroulé au complexe Ahmed- Ghermoul (Alger-Centre), a enregistré la participation de la Tunisie, du Maroc, de l'Egypte, de Maurice, de la Libye et de la RD Congo.

"Avec cette moisson, la raffa algérienne a confirmé sa suprématie en Afrique et sa bonne dynamique entamée depuis plusieurs années. On a des jeunes athlètes et un bon encadrement, il nous manquait peut-être la chose la plus importante : un terrain de niveau et surtout un revêtement en synthétique règlementaire", a expliqué à l'APS le président de la Fédération algérienne de rafle et billard (FARB), Mohamed-Amine Maïdi, en faisant allusion au terrain implanté à l'occasion des JAJ à Ghermoul.

Le site implanté comprenait un grand chapiteau d'une superficie de 2500 M² et des loges pour VIP et athlètes, le tout loué pour la circonstance par le Comité d'organisation (COJAJ), sans oublier les 2,4 milliards de centimes de matériel acheté (boules, tapis raffa, tableaux électroniques, ...). "Ce lot acquis par la fédération algérienne pour la première fois dans son histoire est le bienvenu et fera beaucoup de bien à la discipline. On avait demandé ce matériel depuis toujours et il fallait une occasion pour réaliser ce rêve tant attendu", s'est réjoui le premier responsables de la FARB et membre du bureau exécutif de la Confédération mondiale.

Néanmoins, après la restitution du chapiteau à son propriétaire, la fédération s'interroge sur la domiciliation de son matériel qui doit bénéficier aux sélections nationales, appelées à se préparer à plusieurs échéances internationales dont les Mondiaux. "On a besoin d'une salle couverte ou semi-couverte ou tout simplement un chapiteau, afin d'implanter ce matériel acquis à coup de millions et qui nous permettra d'éliminer définitivement le problème de domiciliation de la préparation de nos équipes nationales. Ce n'est pas juste de freiner l'élan pris par ces jeunes joueurs lors des JAJ", a souhaité Maïdi.

Le site choisi pour les compétitions des sports de boules des JAJ, au centre Ghermoul ainsi que le matériel utilisé, a attiré l'admiration même du président de la Confédération mondiale de la raffa, le Turc Mutiu Turkmen qui a salué l'"immense effort" des organisateurs pour mettre en place cet édifice. Le matériel de pratique de la raffa faisait défaut à la fédération algérienne qui se rabattait sur des pièces de rechanges, afin d'essayer de réunir "un minimum de bonnes conditions" pour la réussite des événements.

"Depuis toujours, la fédération aménageait des terrains au revêtement artisanal (moquette au lieu du synthétique), exigé pour le lancer et le rouler de la boule. Le tracé du terrain réglementaire est de 28m de longueur et 4m de largeur, mais le revêtement exigé et homologué par la Confédération mondiale doit être en synthétique", a expliqué de son côté le président de la Confédération africaine de raffa et secrétaire général de la Confédération mondiale, l'Algérien Yacine Kafi.

La FARB, par la voix de son président, espère que l'acquis des JAJ-2018 d'Alger en matière de matériel sportif soit préservé, lançant un appel au ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, pour doter la discipline d'une salle fédérale couverte où sera implanté ce matériel pour faciliter la pratique, promettant d'offrir à l'Algérie "des satisfactions au plus haut niveau et de donner la chance au pays d'abriter des compétitions d'envergure d'un Championnat du monde de la spécialité".

Il est à rappeler que le jeu de rafle est d'origine chinoise, mais a été repris par les Suisses ensuite les Italiens qui ont su le développer. En Algérie, l'idée de la création d'une Fédération algérienne de rafle remonte à 1991. La discipline se joue dans une salle couverte et des terrains au revêtement synthétique (28 m de largeur et 4 m de longueur), offrant de bonnes conditions de pratique pour le lancer et le rouler de la boule synthétique. Un terrain synthétique coûte environ 5000 euros.