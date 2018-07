Algérie: Sud-est - Départ du premier contingent de pèlerins vers les lieux saints de l'islam

Ouargla — Le premier contingent de pèlerins des wilayas dans le Sud du pays a embarqué dimanche après midi de l'aéroport Ain El-Beida d'Ouargla vers les lieux saints de l'islam (Arabie Saoudite) au titre du Hadj 2018.

Ils ont été salués à leur départ par les autorités de la wilaya et leurs proches, après avoir rempli l'ensemble des procédures administrative, douanière et policière d'usage. Dix (10) vols au total sont programmés cette année à partir d'Ouargla pour le transport de 2.990 hadjis des wilayas dans le Sud du pays (Ouargla, El-Oued, Ghardaïa, Illizi et Tamanrasset) à destination des deux lieux saints de l'Islam en Arabie Saoudite pour accomplir le rituel du cinquième pilier de l'Islam, avec une moyenne de 290 passagers par vol, selon les responsables du transporteur national Air-Algérie.

Ces vols, qui sont assurés vers l'aéroport de Médine par la Compagnie Air Algérie avec des appareils de type Airbus et par la Compagnie aérienne saoudienne, se poursuivront jusqu'au 3 août prochain, a-t-on précisé. Les vols du retour sont prévus de l'aéroport de Djeddah vers celui d'Ouargla entre le 31 août et le 13 septembre prochains, a indiqué la même source, faisant savoir que deux agences de voyage privées ont été retenues cette année pour accompagner les futurs hadjis.

-Les dispositions nécessaires ont été prises pour l'encadrement des pèlerins et leur prise en charge sur le plan santé et hébergement, en prévision du départ de ce premier groupe. Les Directions des Affaires religieuses et des Wakfs des wilayas concernées ont organisé des rencontres de sensibilisation et d'orientation des pèlerins sur les modalités idoines permettant un bon accomplissement du rituel du hadj.