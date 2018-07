Congo-Kinshasa: Processus électoral / Udps - Félix Tshisekedi déposera sa candidature dans le délai

La RDC est dans l'attente du retour de Jean-Pierre Bemba. L'ex-chef de guerre et ancien vice-président doit… Plus »

Le boycott électoral n'est plus Udps, on dirait. D'aucuns diraient que l'erreur qu'avait commise Feu le Sphinx de Limete lors des élections de 2006 sera, cette fois-ci, corrigée par la nouvelle génération au piédestal du bureau politique. Quoi donc, magie ou spectacle anodin ? Loin d'être une anecdote, il faut préciser que l'Udps du très verbeux Félix Antoine Tshisekedi s'arrange à affronter les suffrages qui pointent à l'horizon. Pour ses ténors, le moment est venu pour ce parti historique de l'opposition congolaise de ne pas frôler le pouvoir, mais plutôt de le conquérir démocratiquement, et conformément au calendrier électoral du dimanche 5 novembre 2017.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.