Afrique de l'Ouest: Présidentielle malienne - Les électeurs ont voté dans la paix au Burkina Faso

Les Maliens vivant au Burkina Faso se sont rendus aux urnes, le dimanche 29 juillet 2018, pour élire le nouveau président de la république.

La diaspora malienne au Burkina Faso n'est pas restée en marge de l'élection présidentielle pour le choix du nouveau chef de l'Etat. Appelés aux urnes, le dimanche 29 juillet 2018, loin de la mère-patrie, ils ont pris d'assaut les bureaux de vote très tôt dans la matinée pour accomplir leur devoir civique.

A 6 heures, les premiers électeurs ont fait leur entrée dans les locaux sis à Ouaga 2000 où sont logés dans deux bureaux de vote à l'ambassade du Mali au Burkina Faso. Mais ils dont dû patienter pendant plus de deux heures avant d'accomplir leur devoir civique. Christèle Karambé est ressortie du bureau n°1 après avoir glissé son bulletin dans l'urne, aux environs de 8 h 35 minutes.

Visiblement soulagée, celle qui est acquise à la cause de l'opposition, fonde beaucoup l'espoir sur le scrutin. «J'attends que cette élection conduise véritablement le Mali vers le changement tant souhaité, avec un président qui aura au cœur de sa gouvernance, les questions des jeunes, des femmes et surtout le retour de la paix et de la sécurité au Nord du pays», a-t-elle lancé.

Mami Traoré, lui, n'a pas eu la même chance. Il s'est vu empêché de voter pour avoir plastifier sa carte d'électeur rendant le cachet de la CENI délébile. C'est donc désespéré, qu'il a été éconduit.

L'ambassadeur du Mali au Burkina Faso, Amadou Soulalé, lui, a déjà accompli son devoir à Bamako. Néanmoins, il règne en maître sur les lieux, pour dit-il, suivre le déroulement du scrutin. «Les opérations de vote se déroulent très bien au Burkina ; aucun incident, aucune protestation n'ont été signalés à notre niveau.», a-t-il déclaré.

Pour le représentant du gouvernement malien, il faut à tout prix relever le défi de l'organisation de l'élection, car cela y va de l'intérêt du peuple.

De l'avis du diplomate, la stabilisation, la paix et la sécurité au Nord du pays passent impérativement par la tenue d'une élection présidentielle à l'issue de laquelle un chef de l'Etat sera démocratiquement élu.

Des difficultés au démarrage

Concernant les 24 candidats en lice, il appartient selon lui, à chacun d'eux de savoir s'y prendre afin de tirer son épingle du jeu. «Les différents candidats présentent chacun un projet de société contre le bilan du président sortant, Ibrahim Boubacar Kéita et les Maliens auront la liberté de choisir celui qui semble les avoir convaincus à travers son programme», a dit l'ambassadeur.

Aïssetou Compaoré est déléguée de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) du Mali au bureau de vote n°2 installé dans les locaux de l'ambassade.

Selon elle, les bureaux de vote ont accusé un retard à l'ouverture pour résoudre des difficultés qui ont failli émailler le déroulement du vote. «Les présidents des bureaux exigeaient des électeurs, la présentation de leur carte d'électeur et de la carte d'identité avant d'être autorisés à voter, alors que selon la loi électorale la carte d'électeur est l'unique document requis», a expliqué la Malienne d'origine.

Nous nous sommes catégoriquement opposé, a poursuivi la représentante de la commission électorale du Mali, et avons obligé les responsables des bureaux à se conformer aux dispositions du Code électoral et non à la note de service de l'ambassadeur. Tout en dénonçant «une confusion de rôle», Aïssètou Compaoré, a déploré le désagrément causé aux électeurs retournés chez eux après avoir été refoulés.

A en croire le diplomate malien, le fichier électoral compte 8777 électeurs devant accomplir leur devoir civique sur l'ensemble du territoire burkinabè. Ils sont repartis entre les bureaux de vote installés dans les provinces, dont 8 à Ouagadougou et 10 à Bobo-Dioulasso, la juridiction consulaire.