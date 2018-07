Congo-Kinshasa: Le retour de Jean-Pierre Bemba s'organise

La Monusco, elle, qui a été sollicitée, estime que la protection du sénateur n'est pas dans son mandat. Quant au plan de vol exact de Jean-Pierre Bemba, dimanche soir, il était encore en train d'être finalisé et les autorisations officielles de survol et d'atterrissage pas encore délivrées.

Principal enjeu de la réunion : le dispositif sécuritaire le long du parcours qu'empruntera Jean-Pierre Bemba à son arrivée à Kinshasa. Des représentants du ministère provincial de l'Intérieur, de l'Armée et de la police seront présents. La Monusco pourrait aussi être associée, même si elle dit pour le moment avoir opté pour la plus grande discrétion et ne prévoit pas de déploiement particulier ce jour-là.

La RDC est dans l'attente du retour de Jean-Pierre Bemba. L'ex-chef de guerre et ancien vice-président doit d'abord se rendre à Gemena demain mardi 31 juillet pour s'incliner sur la tombe de son père avant de rejoindre Kinshasa le 1er août. Le MLC a convié les Kinois à venir l'accueillir à l'aéroport international de Ndjli, et demande aux autorités d'assurer la sécurité. En réponse, le gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta, invite le MLC à une réunion de « concertation » ce lundi à 16 heures. Le point sur les préparatifs à Kinshasa.

