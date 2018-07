Ile Maurice: Oxenham lance bientôt sa propre bière

Il y a des liens entre la drogue et la politique. Et l'un des principaux protagonistes de cette partie est Raouf Gulbul,… Plus »

Du côté de la compagnie, on rassure : «Nous prenons les mesures de précaution appropriées. Cette activité n'aura pas d'impact sur l'environnement et ne représente aucun risque pour les habitations à côté de notre site de production, qui, il faut le souligner, se trouve dans une zone industrielle», avait affirmé Brian Oxenham, Chief Executive Officer (CEO) dans l'édition de l'express du 16 avril.

Ce projet devrait également consolider l'engagement de la compagnie dans l'économie locale et son investissement direct sur le long terme. La brasserie artisanale devrait contribuer à 5 % du marché local, dont la demande est de 39 000 000 litres par an. Cette bière devrait également s'exporter. L'Australie, l'Angleterre, la France et le Danemark sont parmi les pays qui ont signifié leur intérêt pour ce nouveau produit.

