Congo-Kinshasa: Acte solennel - Joseph Nganda et Mélanie Bukasa ont légalisé l'union de leur mariage

C'était auparavant un rêve. Mais, ce samedi 27 août 2018, leur projet est devenu une réalité. Joseph Nganda, avocat de son état, et Mélanie Musau Bukasa sont désormais mari et femme. Cet acte public et solennel a été scellé à la maison communale de la Gombe, le week-end dernier. Devant l'Autorité de l'état-civile, familles, frères et connaissances, Joseph et Mélanie ont promis de former leur foyer et de consommer leur union de mariage selon les prescrits du droit national congolais qui organise les matières relatives au mariage.

Il était presque 12 heures passées de quelques minutes quand l'officier de l'état-civile est entré dans la salle polyvalente de la maison communale de la Gombe. La salle bien bondée comme un œuf était constituée de ceux qui sont venus encourager ce nouveau couple qui est appelé à briller comme une étoile. Le mariage civil étant un acte solennel, public, l'assistance a été conviée d'exécuter l'hymne national. Le droit Congolais n'autorisant pas la bigamie, la dame intimée faisant office de modératrice, a procédé à la vérification des documents attestant que Joseph et Mélanie étaient jusque-là célibataires et que toutes les éventualités relatives au mariage coutumier étaient bien respectées.

Alors qu'il n'y avait aucun vice pouvant empêcher de sceller ce mariage civil, l'autorité de l'état-civil a pris alors la parole pour revêtir ce lien de mariage de sa force obligatoire. Quatre thématiques ont retenu l'attention de l'autorité de l'état-civil. Il s'agit de la définition du concept mariage, le but du mariage, les effets du mariage, et, enfin, la dissolution du mariage. Quant à la définition du mariage, l'Autorité de l'étatcivil a recouru à l'article 360 du code civil, livre III. Elle a souligné que le mariage est un acte public, solennel où l'homme et la femme ne sont pas liés par une relation de mariage précédant, mais s'engagent de vivre ensemble et de former un foyer après l'acte devant l'Etat.

Cependant, insiste-t-elle, sur le genre de ceux qui doivent s'allier par le lien du mariage. "Le législateur a insisté sur les concepts l'homme et la femme pour dire qu'en République Démocratique du Congo, le mariage homosexuel est prohibé", a-t-elle fait savoir. S'agissant du but du mariage, elle a souligné que le mariage est un moyen qui permet à l'homme et à la femme de vivre ensemble et de former un couple. Quant aux effets du mariage, l'autorité a révélé aux mariés et à l'assistance que le mariage a pour effet le ménage et que l'article 482 de la loi susmentionnée rend d'office l'homme le chef de ce ménage. Ainsi, a-t-elle exhorté Joseph Nganda de conduire ce ménage avec amour et abnégation.

Toujours dans le registre sur les effets du mariage, l'autorité de l'état-civil est revenue sur les devoirs et obligations de l'homme et la femme. Les nouveaux mariés sont appelés quant à ce à s'entraider mutuellement dans toutes les circonstances favorables ou non. Le couple se doit également la fidélité. En outre, ils sont dans l'obligation de déclarer les naissances de leurs enfants devant l'Autorité de l'état-civil pour une durée légale d'aù moins 90 jours. Après quoi, l'Autorité de l'état-civil est passée au vif de l'événement demandant aux mariés d'échanger les annaux signe qui attestent que, désormais Mélanie Musau Bukasa est devenue madame Mélanie Nganda, que Joseph Nganda est tenu d'aimer et prendre soin de son épouse. Faut-il noter que l'ambiance était festive, l'assistance était en liesse pour encourager ce nouveau couple qui venait de briser le lien du célibat. Faut-il noter, encore, que Joseph Nganda et Mélanie Musau Bukasa ont opté pour le régime matrimonial de la communauté universelle de biens.