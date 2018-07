Congo-Kinshasa: Exploitation forestière - Bientôt la mise sur pied d'une entreprise de transformation de bois

La RDC est dans l'attente du retour de Jean-Pierre Bemba. L'ex-chef de guerre et ancien vice-président doit… Plus »

Les délégués de cette firme ont été reçus par le Ministre de l'Environnement et Développement Durable, Amy Ambatobe, qui, lui, est prêt à engager la RD. Congo dans le redressement de son capital forestier. La délégation chinoise, conduite par le chargé de mission du fonds forestier national, Alain Kalangiro et le Directeur général de l'Ogefrem, est venue donc faire part au numéro Un de l'environnement de son énorme projet. Il s'agit, premièrement, d'acheter des grumes. Ensuite, se procurer, dans les normes légales bien entendu, des concessions. Et, enfin, obtenir le permis de coupe de bois qui fera objet de transformation en Chine. Le plus important dans le brasier dudit projet est que CHINA FOREST GROUP COMPANY prévoit son implantation en RD. Congo dans le but de procéder à la transformation du bois.

