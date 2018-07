Congo-Kinshasa: Incroyable mais vrai - Africell : Un téléphone à 7 $

Du jamais vu sur le marché des télécommunications. Nulle part ailleurs ! Africell continue à faire la différence, en répondant au besoin de Congolais. Toujours proche de la population, Africell, le Réseau du peuple, vient de mettre à la disposition des Congolais, le nouveau téléphone de marque AF 3 à un prix imbattable de 7 dollars américains.

C'est un Kit complet, double Sim avec une batterie consistante et une torche. Une offre exceptionnelle pour se rapprocher encore davantage des Congolais. A l'achat de ce téléphone, Africell offre gratuitement 20 minutes d'appels (unités) et 200 Sms valable pour 30 jours. Payable en Franc congolais, ce téléphone est en vente dans différents shops de la Ville, des quartiers ou revendeurs agréés à Kinshasa et dans des provinces.

Grâce à cette promotion, Africell confirme son attachement et son leadership en qualité du réseau le plus proche de Congolais. L'idéal est d'offrir la possibilité à tout le monde d'avoir le moyen de communiquer librement à travers le réseau le moins cher en termes de prix et qualité. Avec la promo Afriphone à seulement 7 $, Africell facilite l'accès à la communication à l'international et national. Comme le dit son slogan, cette offre confirme encore qu'Africell est réellement un véritable « Réseau du peuple » !

Qui dit mieux ?