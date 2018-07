Congo-Kinshasa: Sous le haut patronage de Gaston Musemena - L'ANAPECO lance son 9ème conseil national ordinaire à Kinshasa

La RDC est dans l'attente du retour de Jean-Pierre Bemba. L'ex-chef de guerre et ancien vice-président doit… Plus »

Le Président National de l'ANAPECO a, au cours du lancement du 9ème conseil national ordinaire (congrès), plaidé auprès du Ministre de l'EPSP la prise en charge et l'encadrement de la démoselle Espérance Belema Iyombo, écrasée par un véhicule, alors qu'elle était sur son chemin de l'école, laissant derrière elle sa jambe amputée à l'hôpital de référence pour que sa vie soit sauvée. «Elle partait à l'école en uniforme, tous les rêves, tous les projets, toutes les aspirations de cette jolie fille, tombés dans l'eau, à moins que l'Etat, par l'entremise du Ministre insiste et se décide à garantir son avenir, c'est-à-dire, sa scolarité, ses études supérieures, lui garantisse son avenir, un travail, une résidence pour son avenir», a imploré David Steve Diatezwa. "Va-t-elle se marier ? Nous voulons qu'au sortir de ses études qu'elle ne puisse pas souffrir, qu'elle ne puisse pas connaître le calvaire du chômage directement. Qu'elle soit embauchée soit à l'EPSP, au Fonds pour la promotion de l'éducation nationale (FPEN), ou dans d'autres structures sous votre tutelle ", a-t-il insisté.

Des nombreux participants venus des quatre coins de la République Démocratique du Congo, ainsi que les présidents provinciaux de l'ANAPECO, ont été conviés à cette activité combien louable pour la consolidation de l'éducation congolaise rendue possible grâce, bien évidement, à la contribution de ladite association, cela durant 40 ans. Le congrès a permis aux adhérents de réfléchir et d'apporter des pistes de solutions pour améliorer le secteur éducatif. «Rien de durable se fera dans ce pays sans l'apport de l'éducation», a martelé David Diatezwa. A l'occasion, il a émis le vœu auprès du Ministre de tutelle, Gaston Musemena, qu'il organise une table ronde pour réfléchir sur l'éducation en RDC. A l'en croire, la table ronde va permettre aux participants de dialoguer sur les différents sujets notamment, sur la réforme de l'éducation. Parmi les sujets qui ont été évoqués lors de l'ouverture du congrès ordinaire de l'ANAPECO, il y a le soutien et la promotion de l'éducation. Le Président de l'Association a demandé au Ministre l'assistance sur le plan financier pour soutenir les œuvres ainsi que les démarches de l'ANAPECO.

Organisé sous le haut patronage du Ministre de l'EPSP, Gaston Musemena, le thème central de ce Conseil est : «Le soutien et la promotion de l'éducation nationale, voie royale pour atteindre l'émergence de la RDC». En marge de ces assises, le Président David Diatezwa a réclamé auprès du Ministre de tutelle la mise sur pied d'une table ronde avec les partenaires pour consolider et promouvoir le système éducatif congolais.

