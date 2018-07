Cote d'Ivoire: Réception d'infrastructures socio-économiques de base - Koffi Hamed Zarour offre de l'eau potable à Andobo Aluibo

Samedi 28 juillet 2018, plusieurs infrastructures socio-économiques ont été réceptionnées à Andobo Aluibo, village dans la commune de Sakassou. Une pompe villageoise et deux logements pour instituteurs.

Ces ouvrages ont été réalisés et offert par Koffi Hamed Zarour, opérateur économique, fils du village. La pompe villageoise permettra désormais aux quelques 1500 habitants d'Andobo Aluibo et ceux des villages voisins d'avoir désormais accès à l'eau potable.

«Désormais, nous allons, comme les gens de la ville, consommer de l'eau propre. Nous les femmes, nous n'allons plus passer des heures autour du puits où nous faire mordre par des serpents en allant chercher l'eau au marigot en brousse, pour avoir de l'eau. Il nous suffit juste de venir à la pompe hydraulique pour accéder à cette eau. C'est un grand jour pour nous aujourd'hui et je ne sais même pas quels mots utiliser pour remercier Koffi Hamed Zarour, notre sauveur qui nous a construit la pomps villageoise», confie une jeune femme qui vient de remplir ses deux bassines et son bidon de 25 litres à la pompe.

Après la pompe villageoise, Koffi Hamed Zarour a aussi remis les clés des deux logements aux instituteurs du village et la broyeuse offerte aux femmes par Yasmina Ouegnin, député de Cocody. Le donateur a indiqué que son souci est non seulement d'aider les populations à accéder au développement, mais aussi et surtout à alléger les tâches domestiques des femmes pour leur permettre d'exercer des activités génératrices de revenus (AGR).

Dans son discours de bienvenue, Kouadio Kouamé Eugène, Maire de Sakassou a, au nom des populations, vivement remercié le donateur pour avoir offert dans ce village de l'eau potable. Rappelant également plusieurs autres actions faites par Koffi Hamed Zarour au profit des populations de Sakassou. Se réjouissant du don de cette pompe, le Maire de Sakassou dira qu'il vient en appui aux efforts du gouvernement visant à offrir de l'eau potable aux populations, notamment celles des zones rurales exposées à des risques énormes de maladies liées à l'eau.

Le président de l'ADESA, Koffi Koffi Mathieur, est aussi intervenu pour expliquer le dispositif technique mis en place pour la gestion durable des dons. « Je vous demande de protéger jalousement ces dons afin qu'ils vous servent aujourd'hui et qu'ils servent les générations futures à Andobo Aluibo », a dit Koffi Koffi Mathieu. Une réunion publique pour parler du développement du village et un match de foot ball ont mis fin cette journé de remise de dons à Andobo Aluibo.