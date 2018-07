Congo-Kinshasa: Adhésion du RAJAP - ML : Thomas Luhaka mise sur la lucidité des jeunes

Alors que certaines formations politiques virent à la dislocation durant cette période pré-électorale, le Mouvement Libéral, lui, se meut en une plus grande famille. En effet, depuis sa création, ce parti politique, dans la vision propre de son Autorité Morale, Thomas Luhaka, ne cesse de prendre de la hauteur et des proportions importantes sur l'agora politique rd-congolaise.

Le samedi 28 juillet 2018, le Rassemblement des Jeunes Acquis à la Paix, RAJAP, a marqué son entrée au sein du ML pour cheminer, unis comme les doigts de la main, vers de nouveaux horizons. La cérémonie a eu lieu au siège du parti, sous la houlette du Secrétaire Général, Jean de Dieu Massamba ainsi que de M. Carlos Kalonji, le Président du RAJAP. Actuellement, le ML est en bonne posture par rapport au processus électoral avec un alignement colossal de candidats sur tous les fronts.

"S'ils reconnaissent en nous un modèle, nous ne pouvons qu'en être flattés", a lâché le Secrétaire général du Mouvement Libéral, fière de voir les jeunes intégrer la vision du parti. C'est, en effet, la vision et la capacité à gérer de l'Autorité Morale de ce parti qui nous a poussés à y intégrer, tel que Carlos Kalonji l'a paraphrasé. Après avoir donc œuvré dans l'informel, le RAJAP s'est senti non seulement prêt, mais aussi capable de bosser dans la Cour de grands. "Nous avons estimé que pour avancer davantage sur la scène politique, nous devrions nous mêler au ML qui, actuellement, est parmi les mieux installés en RDC".

Le Rassemblement des Jeunes Acquis à la Paix s'emploie désormais à travailler et apporter sa pierre à la construction de ce pays de plus belle des manières. Le RAJAP lutte impérieusement contre les antivaleurs, promeut l'emploi des jeunes et participe à la mise en place de la paix. "Nous devons déraciner les antivaleurs qui nous ont imposés depuis l'accession à l'indépendance ". Ainsi, en présence des membres du Bureau du ML et de plusieurs participants composés majoritairement des jeunes, le RAJAP a officiellement adhéré à ce parti politique et le cérémonial fût marqué par la remise symbolique des insignes du parti et cartes des membres aux adhérents.

Cependant, loin de tout soupçon, Carlos Kalonji a confirmé que ce choix est totalement délibéré et qu'aucune supposée main noire n'est derrière les vives convictions de cette crème de la jeunesse si ce n'est l'amour du pays. Selon lui, "le ML est aujourd'hui parmi les premiers partis politiques du pays qui, de surcroit, ne vise que la victoire", a-t-il déclaré. Ils intègrent à ce jour le mouvement de masse dans un parti le mieux installé, avec un bon leadership et une liberté d'expression. "Qu'ils nous considèrent maintenant comme un des leurs".

Après la présentation des membres du bureau du ML et membres fondateurs par M. Jean de Dieu Massamba, le président de la ligue des jeunes a démontré l'importance de ces derniers au sein du parti, mais également pour la construction du pays. Ils sont le porte-étendard de la RDC. "Il s'agit ici de démonter que tout ce qui est jeune n'est pas spécialement désordre, mais peut aussi bien être facteur d'ordre".

Au sortir de cette activité, le Porte-parole du Mouvement Libéral, M. Gustave Kalenga a retracé, en résumé, l'historique du parti, en rappelant qu'il vient tout droit du ventre du MLC. Et, qu'aujourd'hui, avec l'initiateur Thomas Luhaka, la création d'un nouveau vent politique a vu le jour. "Nous ne faisons pas l'opposition pour le plaisir. Mais bien pour prendre le pouvoir et améliorer la situation et le bien-être du congolais. Et c'est dans cette optique que nous irons, tous azimuts, vers les échéances électorales avec en tête, Thomas Luhaka", a-t-il conclu.