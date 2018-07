Congo-Kinshasa: Ça chauffe à la Majorité - Présidentielle 2018 : Bahati sous pression !

Autres temps, autres mœurs, dit-on. La page est tournée de manière définitive sur les supputations et spéculations oiseuses. Kabila, quelles que soient les intentions qu'on lui attribue, va, plutôt, respecter la Constitution. Il tiendra parole, comme il l'avait si bien promis à la nation, lors de son message aux Députés et Sénateurs, réunis en Congrès au Palais du Peuple.

En effet, selon des informations glanées des sources proches du régime en place, l'Autorité Morale de la MP a réuni ses proches autour de lui, le samedi 28 juillet 2018, dans sa ferme privée de Kingakati où la question du candidat de la MP à l'élection présidentielle de décembre prochain a été évoquée. A en croire les mêmes sources, il a été demandé à chaque regroupement politique de la MP de présenter quatre noms dont sortirait le candidat Président du groupe au pouvoir pour la présidentielle du 23 décembre 2018.

Après consultation, le nom de Bahati Lukwebo serait le plus cité comme le Dauphin de Joseph Kabila Kabange. Et cela, dans un très large consensus. Ce Professeur d'Université, économiste et homme politique de tous les grands rendez-vous politique en RDC, né le 13 janvier 1956 à Katana, au Sud-Kivu, Patriarche de la Société Civile Congolaise, serait, de l'avis de ceux qui l'ont désigné, un bon choix de la part de Joseph Kabila. D'autant plus qu'il jouit d'une bonne réputation au sein de la population congolaise et de la classe politique.

Rassembleur, pensent ceux qui l'ont cotoyé, Bahati Lukwebo entretient de bonnes relations avec tous les acteurs politiques du pays, tant de l'opposition, de la Majorité que ceux de la Société civile. Autres atouts de Bahati, il est originaire de l'Est, une partie de la République qui a enregistré beaucoup d'enrôlés. Bahati a toujours investi au pays, son amour du pays n'est pas à démontrer. Un bon stratège BAHATI est à la tête d'un parti politique qui a été une révélation aux élections de 2011. Créé une année seulement avant ce scrutin, son parti, AFDC, a eu plus de vingt Députés nationaux au parlement. Et à ce, titre, il est aujourd'hui la deuxième force politique du pays et est implanté dans toutes les provinces de la RDC.

Bien plus, cette formation politique vient d'être renforcée par 32 autres partis forts avec lesquels ils forment le regroupement AFDC-A parmi les plus solides de la MP. plusieurs fois élu du peuple, le Professeur Bahati Lukwebo, économiste chevronné et investisseur immobilier et industriel, il a une solide expérience dans la gestion du privé et de la chose publique: plusieurs fois Ministre : Budget, Fonction Publique, Travail et Prévoyance Sociale, Economie, Plan ; Questeur à l'Assemblée nationale, Président de la Commission ecofin, PDG SONAS, porte-parole de la Troïka économique du Gouvernement et ancien Président National de la Société civile Congolaise, l'homme a une forte expérience à mettre à la disposition de ce grand pays. Sûrement que son doctorat en économie appliquée et sa bonne gestion des affaires privées sont des atouts pour placer la RDC sur le chemin de la prospérité.