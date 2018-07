Mali: Présidentielle malienne de longues files d'attente à Bamako

Le premier tour de l'élection présidentielle au Mali a eu lieu, le dimanche 29 juillet 2018. Après trois semaines de campagne, plus de 8 millions d'électeurs ont été invités à choisir un nouveau chef de l'Etat parmi 24 candidats. Dans la capitale malienne, les électeurs ont répondu à l'appel des urnes.

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes, le dimanche 29 juillet à 8h, après une semaine marquée par des suspicions de fraude sur le fichier électoral. Plus de 8 millions de Maliens ont été appelés aux urnes pour choisir le futur locataire du Palais de Koulouba. Oumar Koné, photographe à Sébenicoro, quartier populaire situé au sud de Bamako, a glissé son bulletin dans l'urne du bureau de vote n°10. Il a accompli son devoir civique au centre de Sébenicoro, second cycle près de l'état civil. Très satisfait, il s'est dit confiant quant au bon déroulement du processus électoral. Même s'il garde jalousement, le nom de son candidat, tout sourire, il pense qu'il l'emportera.

Après quelques minutes dans la file d'attente, Idrissa Kéita a fini de voter aux environs de 9 h. Selon ses dires, il s'est inscrit dans la continuité. C'est-à-dire, son choix s'est encore porté sur le président sortant, Ibrahim Boubacar Kéita (IBK). « Je l'ai voté, il y a cinq ans. Je suis obligé de le voter à nouveau pour qu'il achève le travail qu'il a commencé», a-t-il lancé brandissant fièrement sa carte d'électeur. Pour lui, le bilan des cinq années du président Kéita est « largement positif». «Il a sauvé le Mali sur le plan sécuritaire », affirme Idrissa Kéita. L'école primaire Sébenicoro« AB » côté marché, compte 25 bureaux de vote pour 12 014 inscrits.

Des difficultés, mais de l'affluence

Selon le coordonnateur du scrutin dans ladite école, Abdoulaye Bitibaly, tout se déroule bien : le matériel électoral est en place et les électeurs accomplissent leur devoir civique sans problème. Fatoumata Toungara n'est pas du même avis. Rencontrée sous un arbre, avec une dizaine d'électeurs, elle n'a pas caché sa colère. Depuis, un mois, elle « poursuit » en vain sa carte d'électeur. « J'ai effectué le déplacement de Djicoroni pour venir voter. J'ai mon nom sur la liste des électeurs qui est affiché devant le bureau de vote avec ma photo, mes identités à l'appui, mais je n'ai pas encore ma carte », s'est-elle plainte. Depuis 18 ans, elle a participé à tous les scrutins électoraux dans son pays.

Révoltée par la situation, elle a lâché furieusement : «On nous demande de voter pour construire notre pays. Nous nous inscrivons, mais nous ne pouvons pas participer aux élections». Si rien n'est fait, elle compte ne plus participer à aucun scrutin. Même son de cloche chez Niagalé Camara. Présent depuis 7h, il ne comprend plus la situation. Pire, selon Assétou Camara du Pool de l'observateur citoyen pour le Mali (POCIM), certains électeurs se sont vus refuser l'accès au centre de vote, parce qu'ils n'ont pas de carte. «Ce n'est pas normal. On doit leur permettre au moins d'avoir accès au centre pour le retrait de leur carte et ensuite voter »,a précisé l'observatrice de la société civile.Blaise Koné est membre du réseau citoyen pour la médiation. Egalement membre de bureau de vote, il œuvre à la prévention des cas de conflits ou mésentente entre électeurs. Il a sillonné dix bureaux de vote de son centre (Sébenicoro second cycle près de l'état civil). Dans tous les bureaux qu'il a sillonnés, il n'y a aucun problème de matériel, mais des électeurs ont du mal à retrouver leur bureau de vote. « Mais, je n'ai pas encore constaté des cas de mésentente », a-t-il informé.

23 000 bureaux à surveiller

A l'école C de Lafiabougou, Aminata Diop, (dans la commune IV), Mamady Sylla de Djicoroni Para, Ecole du fleuve... les électeurs ont pris d'assaut les bureaux de vote. De longues files d'attente se sont formées devant chaque bureau à l'entame du scrutin. Nombreux, au lycée Massa-Makan-Diabaté, les premiers électeurs, impatients attendaient pour voter.

Pour le premier tour de la présidentielle, des observateurs nationaux et de la CEDEAO, de l'Union européenne(UE), de l'Union africaine (UA) veillent au bon déroulement du processus électoral dans les 23 000 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire national. La Coalition des organisations de la société civile pour les élections au Mali(COSEM) a déployé plus de 1200 observateurs nationaux dans les 49 cercles, districts et communes de Bamako. Des bureaux visités, aucun incident n'a été signalé, selon Dr Chris Omunyoh du National démocratic institute (NDI) de Washington.

Jean Marie Ngondjibangangté de Plan international pour la démocratie et la paix en Afrique, a, à son actif l'observation de 75 élections dans 34 pays du continent africain. Selon les échos de ses observateurs, a-t-il dit, les nouvelles sont très bonnes. « Le taux de participation est très élevé. Si, cela continue, ce sera une victoire pour la démocratie malienne », a-t-il soutenu. Il a invité le peuple à aller voter dans la tranquillité et sans violence.