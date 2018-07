Burkina Faso: TAC 7 - Le communique final

communiqué de presse

Dans le cadre de la mise en œuvre du Traité d'Amitié et de Coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, s'est tenue le 27 juillet 2018 à Yamoussoukro, la Septième Conférence au Sommet des Chefs d'Etat, sous la coprésidence de leurs Excellences Messieurs Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso, et Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d'Ivoire.

La délégation burkinabè était conduite par Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, accompagné de Monsieur Paul Kaba THIEBA, Premier Ministre, et des membres du Gouvernement burkinabè dont la liste est annexée au présent communiqué.

La délégation ivoirienne était conduite par Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, accompagné de Monsieur Amadou GON COULIBALY, Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat et des membres du Gouvernement ivoirien dont la liste est jointe en annexe du présent document.

Cette Septième Conférence au Sommet marque le dixième anniversaire du Traité d'Amitié et de Coopération signé par nos deux Etats le 29 juillet 2008.

En prélude à cette Conférence au Sommet, s'est tenue une réunion des Experts les 23 et 24 juillet 2018, de même qu'un Conseil Conjoint de Gouvernements, le 26 juillet 2018.

Au cours de ce Sommet, Leurs Excellences Messieurs Roch Marc Christian KABORE et Alassane OUATTARA ont procédé à l'évaluation de la mise en œuvre des décisions et recommandations ci-après, issues de la Sixième Conférence au Sommet, tenue à Ouagadougou le 18 juillet 2017.

Concernant la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la Conférence a noté avec satisfaction l'acquisition des financements et la bonne avancée des études et des travaux.

Abordant le point relatif au projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao, la Conférence s'est réjouie de l'approbation, par la Partie ivoirienne, de la Convention de Concession Révisée (CCR) et de la décision de sa ratification imminente par la Partie burkinabè.

La Partie burkinabè a indiqué que le processus de ratification à l'Assemblée Nationale suit son cours. Ledit dossier sera soumis à la session parlementaire de septembre 2018.

La Partie ivoirienne a précisé que la quantité totale d'énergie livrée au Burkina Faso a été de 318,12 GWh de janvier à fin juin 2018, soit une puissance moyenne de 73,23 MW. Elle a également indiqué qu'après l'achèvement des travaux de construction de la ligne 225 kV Laboa-Boundiali-Ferkessédougou, prévu au 4ème trimestre 2018, cette puissance pourrait augmenter et atteindre les 90 MW dès janvier 2019.

Au sujet de l'approvisionnement en hydrocarbures, la Conférence s'est réjouie de la signature, le 19 juillet 2018 à Abidjan, d'un accord prévoyant une augmentation du volume contractuel entre la société ivoirienne de raffinage (SIR), la SONABHY et la SITARAIL, qui passe de 175 000 à 400 000 tonnes minimal par an, pour une durée de 5 ans renouvelable. Cet accord a pris effet dès sa signature.

S'agissant de la mise en place du Comité Conjoint de Suivi du Programme de Facilitation du Commerce, des Transports et du Transit sur les corridors reliant la Côte d'Ivoire et le Burkina, la Conférence a salué la signature du Protocole d'Accord portant mise en place dudit comité.

En ce qui concerne la révision du Protocole d'Accord de lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, signé le 30 juillet 2013 à Yamoussoukro, les Parties ont convenu de poursuivre la concertation sur le projet d'avenant y relatif.

Abordant la question relative à la mise en place du Fonds de l'Amitié et de la Coopération Ivoiro-Burkinabè pour l'Insertion des Jeunes (FACIBIJ), la Conférence a salué l'effectivité du financement des projets de jeunes des deux (02) pays à hauteur de 200 millions de Francs CFA, soit 100 millions par pays, et a décidé de la mise en place d'un comité conjoint en vue d'harmoniser les critères de sélection des candidats.

En ce qui concerne le processus de mise en place du Fonds de l'Amitié et de la Coopération Ivoiro-Burkinabè pour la Promotion de la Femme (FACIBF), la Conférence s'est félicitée de la signature d'un Protocole d'Accord portant définition des modalités pratiques de fonctionnement et d'exécution du Fonds.

Concernant la question relative au Mont PEKO, les Parties ont décidé de traiter cette question dans le respect des principes de solidarité qui fonde les relations entre les deux pays.

Elles ont réaffirmé la nécessité de protéger l'environnement et l'interdiction formelle d'exploiter les forêts classées.

Elles ont convenu qu'une mission conjointe de recensement soit envoyée dans les zones concernées avant la fin de l'année 2018.

Elles ont par ailleurs réitéré leur engagement à mettre fin au travail des enfants.

Sur la question des coûts de l'assistance en escale, la Partie ivoirienne a indiqué avoir engagé des négociations avec l'opérateur NAS Ivoire, qui ont abouti à une baisse de 30% des tarifs plafonds du paquet de services de base appliqués aux compagnies aériennes. Tout en saluant ces efforts, la Partie burkinabè a souhaité que des efforts supplémentaires soient consentis par la Partie ivoirienne.

Les deux Ministres en charge des transports sont été instruits de poursuivre les négociations avec le Concessionnaire NAS Ivoire afin qu'Air Burkina puisse bénéficier de réductions plus favorables.

Dans le domaine de l'éducation, les Parties se sont réjouies de la solution apportée au problème de délai de délivrance des diplômes obtenus par les élèves burkinabè en Côte d'Ivoire.

Dans le domaine de la santé, la Partie burkinabè a souhaité que les médecins burkinabè puissent s'inscrire à l'ordre des médecins de la Côte d'Ivoire comme cela se fait déjà au Burkina Faso conformément à la Directive n°06/2005/CM/UEMOA/ relative à la libre circulation et à l'établissement des médecins ressortissant de l'union au sein de l'espace UEMOA. Les deux Parties ont décidé de soumettre ladite question aux Ordres des deux pays pour traitement.

Dans le domaine de la coopération en matière de commerce, les Parties ont salué l'organisation, le 26 juillet 2018 à Yamoussoukro, du premier Forum Economique ivoiro-burkinabè en marge du Sommet.

Les Chefs d'Etat se sont également félicités des avancées notables enregistrées dans les domaines suivants :

• la matérialisation de la frontière entre les deux pays, avec la mise en place des Commissions Nationales des frontières ;

• la culture, avec la proposition d'organisation des foires culturelles et artistiques en marge des rencontres au Sommet du TAC ;

• l'emploi et la protection sociale, en œuvrant au partage d'expériences, notamment en matière d'assurance maladie et de prévention des risques professionnels.

Les Chefs d'Etat ont également abordé les questions relatives aux dossiers spécifiques suivants :

• au plan sécuritaire, Ils se sont félicités de la signature du Mémorandum d'Entente sur la Coopération des Services de Sécurité et de Renseignements entre les Ministères en charge de la Sécurité de la Côte d'Ivoire et du Burkina ;

• au sujet de la coopération en matière de migration, ils ont convenu de mener des actions coordonnées en vue de mieux gérer le phénomène.

S'agissant du renforcement du cadre juridique de la coopération bilatérale, la conférence s'est réjouie de la signature de quatre (04) Accords dans les domaines suivants :

• a) Economie Numérique et des Postes ;

• b) Cinéma et Audiovisuel ;

• c) Fonds Ivoiro-Burkinabè pour la Promotion de la Femme ;

• d) Fonds de l'Amitié et de la Coopération Ivoiro-Burkinabè pour l'Insertion des Jeunes (FACIBIJ).

Abordant les questions sous régionales, régionales et internationales, les deux Chefs d'Etat ont :

• exprimé leurs préoccupations face à la recrudescence des foyers de tensions à travers le continent et ont souligné l'impérieuse nécessité d'œuvrer sans relâche à la préservation et à la consolidation de la paix, de la liberté, de la démocratie et de la sécurité dans leurs pays et en Afrique ;

• fermement condamné les actes de terrorisme et leurs conséquences désastreuses dans la sous-région ;

• exprimé leur espoir en un dénouement heureux de la situation socio-politique au Togo, à la suite de la médiation de la CEDEAO ;

• exprimé leur satisfaction pour les actions menées par la Force Conjointe du G5-Sahel (FCG5S) ;

• se sont réjouis de l'évolution de la situation en Guinée Bissau et espèrent que les élections se tiendront d'ici la fin de l'année 2018.

• salué le lancement, le lundi 14 mai 2018 à Sikasso, du projet de création d'une Zone Economique Spéciale (ZES) couvrant les localités de Sikasso (Mali), Korhogo (Côte d'Ivoire) et Bobo-Dioulasso (Burkina) ;

• noté avec satisfaction la création de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf), le 21 mars 2018, au terme du Sommet de l'Union Africaine, tenu à Kigali, au Rwanda.

Ils se sont également félicités des conclusions du 31ème Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine, qui s'est déroulé le 1er et 02 juillet 2018, à Nouakchott, en Mauritanie.

A l'issue des travaux du Sommet, la Conférence a adopté le Rapport du Conseil Conjoint de Gouvernements. Les deux Chefs d'Etat se sont félicités des échanges fructueux et de l'atmosphère empreinte de cordialité et de fraternité lors des travaux de la Conférence, qui ont permis d'obtenir des résultats satisfaisants.

En outre, la Conférence s'est félicitée de la tenue, pour la première fois, d'un forum d'affaires ivoiro-burkinabè qui s'est tenu en marge du TAC et a vu la participation de 200 hommes d'affaires.

Au terme de son séjour, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso, a renouvelé à son frère et ami, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d'Ivoire, au Gouvernement et au Peuple ivoiriens, ses sincères remerciements pour l'accueil chaleureux et fraternel, pour l'hospitalité authentiquement africaine et pour les délicates marques d'attention dont lui-même et sa délégation ont bénéficié durant leur séjour.

La Huitième Conférence au Sommet des Chefs d'Etat du Traité d'Amitié et de Coopération entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire se tiendra en juillet 2019, à Ouagadougou.

Fait à Yamoussoukro, le 27 juillet 2018

POUR LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Alassane OUATTARA

Président de la République de Côte d'Ivoire

POUR LE BURKINA FASO

Roch Marc Christian KABORE

Président du Faso