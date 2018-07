Ile Maurice: Bilan de santé pour les parcs nationaux de Bras-d'Eau et Rivière-Noire

Il y a des liens entre la drogue et la politique. Et l'un des principaux protagonistes de cette partie est Raouf Gulbul,… Plus »

Dans l'ébauche du plan de gestion, l'on déplore que le public cueille les fougères et les plantes médicinales. Le NPCS rappelle que dans les parcs nationaux, les plantes sont protégées par la Native Terrestrial Biodiversity and National Parks Act (2015). Ce service indique que des patrouilles régulières ont lieu dans les parcs nationaux, sans oublier les campagnes de sensibilisation.

Les informations seront mises à la disposition du département des bois et forêts, de la Mauritius Wildlife Foundation et du Mauritius Herbarium.

Sur une base annuelle, nous avons produit plus de 10 000 plants de ces espèces en danger». Le NPCS précise que ces plantes n'ont pas seulement été mises en terre dans les deux parcs nationaux mais aussi sur les îlots. Dont le Coin de Mire, l'île d'Ambre et l'île aux Fouquets.

Du côté du National Parks and Conservation Service (NPCS), le directeur adjoint, Kevin Ruhomaun, indique que les plans de gestion 2017-21 pour les parcs de Rivière-Noire et Bras-d'Eau «sont toujours au stade d'ébauche. Ils seront finalisés bientôt».

Direction les Gorges et Bras-d'Eau. Pas pour un plan spécial vacances, bien que ce soit la saison. Mais pour un bilan de santé des parcs nationaux, espaces de conservation des plantes endémiques. Mais aussi d'oiseaux propres à Maurice et des vestiges historiques tapis dans le sous-bois.

