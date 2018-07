Ile Maurice: Jeu télévisé - «Qui veut gagner des millions?» cherche gros sous

Il y a des liens entre la drogue et la politique. Et l'un des principaux protagonistes de cette partie est Raouf Gulbul,… Plus »

Celle-ci comprendra également des miniinterviews de la direction de la MBC et de Happy Frog. Cette compagnie a obtenu un contrat d'un an de Sony Pictures, qui détient la licence pour ce genre d'émissions dans plusieurs pays.

D'ailleurs, pour Bhijaye Ramdenee, c'est à cette compagnie de «trouver des sponsors». La station de radiotélévision nationale comptera, elle, sur des publicités diffusées avant et après le programme ainsi que sur une audience plus nombreuse, poursuit-il. De faire ressortir que depuis sa création, c'est la première fois que la MBC diffusera une émission aussi connue.

D'expliquer que «la MBC nous a donné un temps d'antenne de 52 minutes et nous aurons la responsabilité de tout faire pendant ce temps-là». Il se dit persuadé que le taux d'audience connaîtra une hausse entre 20 h 15 et 21 h 15 les samedis soir.

