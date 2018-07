Madagascar: Qualification Afrobasket 3×3 - Les garçons passent, les filles craquent

Et lors de la première journée du samedi, la Grande île a défait la Tanzanie sur un score fleuve de 21 à 1, et les Seychelles par 21 à 9 après la défaite d'entrée contre la RD Congo sur le score de 15 à 20 alors que les Malgaches ont déjà mené 7 à 0.

À une minute trente de la fin, après quatre tentatives dans les six mètres, Elly a finalement marqué son tir à deux points en or. Avant cette victoire face à l'Egypte, Madagascar a battu l'Ouganda par 15 à 11.

Ces trois pays ont remporté quatre victoires chacun et ont encaissé une défaite. Avantagés en goal différence, les Pharaons ont devancé le pays organisateur et la RD Congo.

L'ambiance et le spectacle étaient au rendez-vous au palais des Sports Mahamasina. Les quatre équipes masculines et trois féminines qualifiées pour la phase finale de la Coupe d'Afrique de basketball 3×3 zone Est sont connues.

L'équipe masculine malgache termine deuxième et se qualifie pour la phase finale de l'Afrobasket 3×3 à Lomé. Les filles, quant à elles, finissent quatrième et ratent de peu leur ticket.

