Madagascar: Jeux corporatifs/ CEM 100 ans - La DGT réalise un triplé

La Caisse d'Epargne de Madagascar fête son siècle, 1918-2018. Dans le cadre de la célébration de ses 100 ans, la CEM a organisé ce week-end un évènement sportif. Vingt neuf sociétés ont participé aux jeux corporatifs qu'elle a organisés au stade municipal de Mahamasina.

Six disciplines dont le foot à 7, le basketball et volleyball mixtes, la pétanque, le tennis et la belote ont été au programme. La direction générale du trésor a brillé en remportant trois trophées. La DGT s'est imposée 29 à 22 en finale du basketball, face à l'Assurance MAMA, puis elle a battu Easy Tech par deux sets à rien en finale du volleyball.

Et Ambinintsoa Ramavoarisoa offre le troisième trophée à DGT en battant Haingotiana Ravelomanantsoa de SBM en finale du tennis. Aro a, pour sa part, ravi deux trophées. La coupe de la pétanque revient à l'équipe triplette composée de Toky, Augustin et Haja. Ces derniers ont défait en finale Liva, Jaona et Vonjy de Ny Havana.

Cette assurance a aussi gagné le trophée de la belote. Le duo Tiana-Nary a écarté Toky et Rova Aina de Star en duel final. Colis Express remporte le trophée du football en s'imposant face à l'Assurance Mama 3 à 2 après les tirs au but.

Et en tennis, Hery Randriamalala de la BNI a défait Mbolahery Ralijaona d'Aro chez les messieurs. «Nous avons lancé la célébration par un culte œcuménique en novembre 2017.

Mais l'ouverture officielle a eu lieu à Antsirabe le 15 décembre 2017. Nos trente agences dans toute l'île organiseront eux aussi des jeux corporatifs», a confié le président du comité d'organisation de la célébration, Lovaherilanto Razanakoto. Un événement festif clôturera la célébration dans la capitale en novembre.