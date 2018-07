Burkina Faso: Tirage tranche commune Entente 2018 - Le plus gros lot à un parieur ivoirien

A en croire les organisateurs, la 24e TCE a été un succès. « Les loteries nationales de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Niger, du Bénin et du Burkina Faso sont toutes satisfaites du tirage qui s'est déroulé dans l'équité. Et tous les gagnants sont convaincus de la transparence du tirage.

Après la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso s'en sort à bon compte. Les lots de 5 millions et de 4 millions de FCFA sont allés respectivement aux Burkinabè, Ousmane Tiendrébéogo, employé de commerce résidant à Ouagadougou, et à Sada Soré, instituteur en service à Dori.

La Côte d'Ivoire a été la plus chanceuse des cinq pays membres du Conseil de l'Entente (CE) à la 24e édition de la Tranche commune Entente (TCE). En effet, le plus gros lot d'une valeur de 10 millions de FCFA, est revenu à ce pays.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.