Madagascar: Une éclipse politique bienfaitrice

Ainsi donc, le président Hery Rajaonarimampianina va devoir cesser ses fonctions 60 jours avant la date prévue du scrutin, s'il se lance comme candidat à l'élection présidentielle. Et les errements du passé sont donc désormais derrière nous.

Finies les inaugurations fictives des infrastructures en grande pompe avec comme support l'appareil d'Etat, les poses de première pierre sans suite, les bornes-fontaines asséchées quelques semaines plus tard.

Les matériels roulants de l'Etat à plaque minéralogique rouge seront, pendant la campagne, parqués dans les garages administratifs, et enfin les fonctionnaires n'arboreront plus des tee-shirts mais ne se gaveront pas non plus lors de collations.

Et oui, le personnel de l'administration publique est tenu dorénavant à la stricte neutralité. Tel est le vœu de tous, mais ce concept sera difficile à traduire dans la réalité, même pour les plus éclairés.

Les étudiants de l'Enam se rappellent peut-être que la neutralité du système administratif ne se décrète pas, elle dépend de la foi en la mission de tout un chacun, dans le discernement entre les ordres politiques et les ordres purement administratifs.

Cette démission peut être salutaire pour le futur ex-président, dans la mesure où, comme la récente l'éclipse lunaire, elle peut être source d'émerveillement du temps présent et de l'assurance en un avenir, étant donné qu'elle n'est qu'éphémère.

Paradoxalement, elle lui permet de réfléchir en toute quiétude, s'il est à même d'être au rendez-vous avec le peuple et qu'il soit en mesure de répondre à ses attentes .De son côté, au-delà des péripéties inévitables de l'exercice du pouvoir, le peuple pourra juger sereinement de ses qualités et de ses défauts, et agir en conséquence.

Si cette éclipse est un spectacle désolant parce que brouillée par des nuages, son sort en sera jeté, il finira dans les oubliettes de l'histoire.

Tout le mal que l'on ne lui souhaite pas, c'est que par des mesures détournées, son intérimaire n'use des pratiques du passé et continue, pensant bien faire, de profiter des prérogatives de l'Etat, son image déjà déplorable que cet entourage même a générée, ce sera un « Adieu veau, vache, cochon... »

Bref, Il lui sera à loisir de démontrer qu'il a vraiment rang d'homme d'Etat ne pensant qu'au bien-être du pays, c'est ce que le peuple veut. II devra le regarder les yeux dans les yeux et sans fioritures, ce peuple qui ne demande qu'humilité et sincérité de sa part.

Puisque connaissant les réalités de l'exercice du pouvoir, il lui sera défendu, contrairement à ses adversaires, de promettre monts et merveilles. Il doit avoir conscience que les Malgaches sont fatigués des belles promesses non tenues. Il devra avoir en tête que les gagnants d'un deuxième mandat ont su toujours se garder de preuve d'arrogance.