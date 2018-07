Burkina Faso: Miss Burkina 2018 - Cynthia Sankara, la reine millionnaire

L'élection Miss Burkina a tenu toutes ses promesses, le vendredi 27 juillet à Ouagadougou, sous le thème : « La scolarisation des jeunes filles au Burkina Faso ». 20 filles se sont prêtées au jeu à l'issue duquel Cynthia Stéphanie Sankara a été sacrée la plus belle femme du pays des Hommes intègres.

La Miss Burkina 2018 se nomme Cynthia Sankara, candidate de la région du Centre-Est. La finale de cette deuxième édition du concours de beauté, tenue le vendredi 27 juillet 2018, au pavillon le Soleil levant du Salon international de l'Artisanat de Ouagadougou (SIAO),a eu lieu sous le thème :« La scolarisation des les jeunes filles au Burkina Faso ».

Des 20 candidates venues des différentes régions du Burkina Faso, c'est Cynthia Sankara de la ville de Tenkodogo qui a séduit le jury ainsi que le public tant par sa beauté physique qu'intellectuelle. Agée de 18 ans, élève en classe de première, la Miss Burkina a été aussi celle du public.

La lauréate Cynthia Sankara a reçu plus de 13 millions FCFA, un smartphone haut de gamme, des bons d'habillement, un billet d'avion du Comité d'organisation et ses différents partenaires.

A la fois enthousiaste et émue, la plus belle femme du Burkina a laissé entendre que son combat consistera à mener des actions fortes pour l'alphabétisation des jeunes filles non scolarisées.

« J'utiliserai la somme reçue pour venir en aide aux enfants surtout les jeunes filles qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisées», a-t-elle affirmé. Quant à ses dauphines, à savoir Carine Yanogo et Malika Ouédraogo, élues première et deuxième dauphine, elles ont reçu respectivement 3 millions de FCFA et 2 millions de FCFA.

Le secrétaire général de la Confédération des comités miss de l'Afrique de l'Ouest, par ailleurs membre du jury, Bernardo Kinvi, s'est dit émerveillé par la qualité des prestations des candidates. Les critères de sélection concernaient, a-t-il expliqué, la sortie des filles en tenue traditionnelle et olympique.

« Nous avons surtout jugé les filles en tenant compte de leur maîtrise de la langue française à travers leurs speechs »,a-t-il ajouté. Cette soirée Miss Burkina s'est déroulée dans une ambiance festive à travers les prestations de plusieurs artistes-musiciens et humoristes.

L'on a retenu, entre autres, les voix envoûtantes d'Eunice Goula et Nabalum, la chorégraphie de l'artiste-musicien ivoirien, Serge Beynaud. L'humour était aussi de la cérémonie avec l'humoriste ivoirien Agalawal qui a fait tordre de rire les spectateurs.

La Miss 2017, Sévérine Princesse Poadiagué, a invité la nouvelle reine à porter haut le flambeau du Burkina Faso. En rappel, elles étaient 22 candidates en compétition.

Mais, à en croire le président du Nouveau comité d'organisation de Miss Burkina, Alpha Ouédraogo, deux filles ont été disqualifiées pour n'avoir pas pu remplir les conditions du concours. Rendez-vous est pris pour 2019.