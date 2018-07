Madagascar: Les partis qui ont marqué l'histoire du pays

AREMA (Avant-garde de la Révolution Malgache), parti de l'amiral Didier Ratsiraka au pouvoir de 1975 à 1991 puis de 1997 à 2002. Ce parti a connu des hauts et des bas mais contre vents et marées, l'AREMA de l'amiral a su surmonter les vagues même si certains de ses membes ont quitté le navire.

AKFM (Antokon'ny Kongresin'ny Fahaleovantenan'i Madagasikara) créé le 08 novembre 1958 et présidé par le pasteur Andriamanjato, opposant au régime Tsiranana durant la 1ère République. Suite à une scission du parti, il créa l'AKFM Fanavaozana avec des membres de sa famille et des proches.

Des hauts et des bas. Le PSD, créé en 1958, a prôné le « oui » au rattachement à la France et est devenu le parti du pouvoir pendant la 1ère république. Le soulèvement populaire de 1972 a fait tomber le régime et le parti a eu du mal à tenir sa cohésion.

Le Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache (MDRM), créé le 11 février 1946 à Paris, par Ravoahangy, Raseta, Jacques Rabemananjara et Rakoto Ratsimamanga. Il revendique plus de 200 000 adhérents.

