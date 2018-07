L'Assemblée nationale a adopté, le vendredi 27 juillet 2018, en séance plénière à Ouagadougou, un projet de loi portant pilotage et gestion du développement. Cette loi permettra d'asseoir une architecture cohérente du système national de planification en vue d'assurer un impact de la mise en œuvre des politiques publiques.

Le gouvernement ambitionne de mieux gérer les politiques publiques de développement. Dans cette dynamique, l'Assemblée nationale, en sa séance plénière du vendredi 27 juillet 2018, à Ouagadougou, a adopté, à l'unanimité, un projet de loi portant pilotage et gestion du développement.

Pour le gouvernement, depuis bien longtemps, la mise en œuvre des différentes politiques de développement fait apparaître l'impératif de concilier le court, le moyen et le long terme dans le processus de planification.

C'est d'ailleurs pour cette raison que le PNDES, indique-ton, a inscrit, dans ses réformes, cette loi sur le pilotage et la gestion du développement. Cela, en vue de la mise en cohérence et la rationalisation des politiques publiques, le renforcement des capacités nationales de planification et de gestion des politiques publiques.

Aux dires de la Commission des Finances et du Budget(COMFIB) du parlement, l'adoption de ce projet de loi a l'avantage d'assurer l'efficience dans la mise en œuvre des politiques publiques, de disposer de secteurs de planification stables et moins vulnérables au découpage institutionnel mais, surtout de permettre la cohérence dans l'articulation entre les instruments de pilotage de l'économie nationale. «

Nous voulons assurer une cohérence au niveau de l'arrimage des politiques sectorielles mais surtout la stabilité du système national de planification.

Et, cette loi répond également à la volonté de centrer la planification sur des secteurs plus stables et homogènes, capables de créer une synergie d'actions entre les différentes acteurs du développement », a soutenu Pauline Zouré, Secrétaire d'Etat chargée de l'Aménagement du Territoire.

Et d'ajouter que, désormais, les questions transversales, en termes de développement, ne feront plus l'objet de politiques spécifiques mais devront être prises en compte dans les politiques des différents secteurs et ministères.

Aussi, afin d'assurer l'arrimage entre les différents plans et programmes de développement, la nouvelle loi indique- que les projets et programmes de développement de tous les ministères sont formulés en cohérence avec le référentiel national de développement, les politiques ministérielles ainsi que leurs plans d'actions. «

Les instruments de planification qui seront élaborés couvriront tous les domaines de développement, y compris le secteur privé », a précisé Pauline Zouré.

Et dans ce sens, un document national indiquera les secteurs de planification pour lesquels les politiques seront élaborées.

Ce projet de loi apporte également des innovations qui sont entre autres l'harmonisation des échéances des documents de planification, l'affirmation des secteurs de planification comme cadre de planification en lieu et place des départements ministériels et la nouvelle articulation entre les documents de planification du développement. ailleurs, de l'avis du gouvernement, ce projet de loi est une exigence de conformer l'architecture des politiques publiques du Burkina Faso aux dispositions n° 06/ 2009/CM/UEMOA portant loi des finances faisant du Budget programme de l'Etat, un instrument de mise en œuvre des politiques publiques.