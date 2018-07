Madagascar: « STAR Tour » à Tamatave - La première édition a tenu ses promesses !

Une première réussie pour l'équipe de la Star ! L'ambiance et la bonne humeur étaient au rendez-vous lors de la première édition du « STAR Tour » dans la Ville du grand Port. Comme lors des précédentes éditions dans les autres villes, telles qu'Antsirabe et Majunga, l'évènement a été à la hauteur de ses promesses.

Les 28 et 29 juillet, Tamatave a été la ville de rendez-vous des premiers vacanciers et « STAR Tour » a été une occasion de ravir les riverains et les familles venus en masse pour l'occasion.

Le site ayant été érigé sur la plage devant Auximad, chacun a pu profiter des activités et des animations au cœur même de la ville. L'accès au site a été totalement gratuit, et a ainsi permis aux grands et aux petits de se plonger dans l'ambiance des bonnes vacances.

Festive. Après la caravane publicitaire ayant sillonné la ville vendredi matin, dès le soir, l'espace karaoké a été ouvert au public pour donner le ton aux festivités qui allaient s'ensuivre. Les animations de plages, sous la houlette d'Andry Barhone, ont été accueillies avec enthousiasme.

Les jeux et concours proposés ont permis de gagner divers lots, avant d'orienter le public sur la grande scène avec le « concours Miss et Mister ». A l'issue du vote des jurés, Laura et Jasmin sont sortis vainqueurs de ce concours de beauté et ont chacun gagné un chèque de 200 000 ariary.

Dans la soirée, Welwi Waves a ouvert la scène avec ses titres comme « Patati Patata », avant de laisser la place à l'enfant de la Ville : Shyn. Ce dernier a été plébiscité par le public qui a repris en chœur « Overdose » ou encore « Resim-pitia ».

Pour la journée du dimanche, les jeux et concours sur la plage ont repris dès la matinée. A partir de 18h, Joudas a envahi la scène, en reprenant ses tubes tels que « Izy efa tsy any ». La soirée s'est poursuivie avec Big MJ qui a mis le feu à la scène et a gardé le public dans une ambiance totalement festive.

Tous les après-midis, et après chaque concert, les DJ ont entraîné le public dans une ambiance discothèque jusqu'au bout de la nuit. A chaque début de soirée, l'Espace terrasse a, quant à lui, accueilli les amateurs de karaoké dans une ambiance festive.

« Star Tour » à Tamatave a tenu ses promesses et a offert aux vacanciers et à la population locale un moment de détente et de partage en toute convivialité.