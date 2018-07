Cote d'Ivoire: CAN 2021 - Les travaux du stade de Korhogo et de San Pedro démarrent en septembre

Les plus optimistes parmi les Rajaouis ne pouvaient s'attendre à un tel score face à l'une des grosses… Plus »

La délégation s'est également rendue sur les sites des quatre terrains d'entraînement. Le site du village CAN à bâtir sur 6 hectares n'a pas été oublié. Ensuite, comme lors de l'étape de Korhogo, la délégation Caf-Cocan a achevé ses visites par le centre hospitalier régional et les réceptifs hôteliers.

Pour ce qui est de la cité balnéaire de San Pedro le site du futur stade a été visité par la délégation de la CAF. Ce stade sera bâti sur une superficie de 18 hectares pour une capacité de 20 000 places et une aire conséquente réservée aux parkings. . Les travaux de cet édifice démarrent en septembre 2018 avec promesse de livraison 24 mois plus tard.

Les quatre terrains d'entraînement dont les travaux de rénovation vont bientôt débuter, ont été présentés aux trois inspecteurs de la CAF de même que la future cité CAN . Celle-ci sera bâtie sur 35 hectares et comprendra notamment 32 villas et un hôtel.

C'est l'information donnée aux Inspecteurs de la CAF lors de leur visite dans la cité du Poro et la cité balnéaire respectivement le jeudi 26 et vendredi 27 juillet 2018.

