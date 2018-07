Les chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de la Communauté économique des Etats d'Afrique centrale (CEEAC) se réuniront le 30 juillet 2018 à Lomé au Togo.

Leur rencontre aboutira à une déclaration commune sur la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre l'extrémisme violent. Les chefs de la diplomatie et les ministres de la Défense concernés y ont balisé le terrain le 28 juillet dernier.

Les activités illicites transfrontalières, notamment le terrorisme, le blanchiment d'argent, l'extrémisme violent ainsi que le trafic d'armes, d'êtres humains et de drogue, constituent des menaces sécuritaires communes à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique Centrale.

Ces menaces entravent la paix, la sécurité tout comme la stabilité et annihilent les efforts de développement des Etats membres de ces deux espaces communautaires aux économies déjà fragiles.

Depuis 2015, les deux institutions régionales se sont inscrites dans une dynamique de synergie contre ces phénomènes périlleux . Cela se traduit par la tenue, pour la première fois, d'un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des deux ensembles, prévue dans la capitale togolaise le 30 juillet.

Les y ont précédés, du 10 au 11 du mois courant, les experts des deux régions qui ont fait une série de recommandations dont les échanges d'informations et de renseignements, la coopération militaire et le partage de bonnes pratiques entre les Etats membres.

Après ce regard croisé des experts, ce sont les ministres de la Défense ou de la Sécurité ainsi que les chefs de diplomatie des nations concernées qui ont pris le relais le samedi 28 juillet pour se pencher notamment sur le projet de déclaration conjointe des plus hauts responsables de leur pays. Et ce, après l'examen de la situation sécuritaire générale dans l'espace commun et du rapport des experts.

Le président du Conseil des ministres de la CEDEAO, le Togolais Robert Dussey, a dans son discours d'ouverture souligné: " En se mettant ensemble pour faire face aux périls extrémiste et terroriste, nos deux communautés ont pris la mesure du danger et compris que l'agir synergique est gage d'efficacité.

En prenant l'initiative de ce sommet, les deux présidents en exercice de la CEEAC et de la CEDEAO ainsi que les deux institutions communautaires ont compris que la forme qu'ont prise aujourd'hui les défis sécuritaires et les incertitudes qu'ils induisent en matière de développement et de sécurité humaine rendent indispensable l'agir synergique.

Le défi étant collectif, la riposte ou l'action doit l'être aussi". Et de conclure avec André Malraux dans l'espoir qu'il y a des guerres justes, la lutte contre le terrorisme et pour la stabilité et la sécurité régionale est une guerre juste".

Son homologue de la CEEAC, Régis Immongault Tatagani du Gabon, ne dit pas autre chose : "Nos deux communautés, liées par un destin commun, doivent mettre en place une approche globale et pragmatique de lutte contre le terrorisme en accordant une attention particulière à la sécurité humaine, y compris aux problèmes liés aux trafics en tous genres, à la gestion et à l'exploitation des ressources naturelles, à la transhumance."

Au cours du sommet, précisément mardi, le nouveau président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Ivoirien Jean-Claude Kassi Brou, sera officiellement investi dans ses nouvelles fonctions.