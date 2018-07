Gaston Musemena Bongala, ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel (EPSP) a souligné l'importance que revêt le service de l'Orientation Scolaire et Professionnel (O.S.P.) - implanté dans notre pays depuis 1956 par le ministre belge colonies - au sein non seulement de son ministère, mais aussi de de l'Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU). C'était le samedi,

14 juillet 2018, à l'ISP/Gombe, à l'occasion de la commémoration d' double anniversaire : celui de l'an '62 de l'OSP et de l'an 1 Centre National de l'Orientation Scolaire et Professionnel (CENOSP).

L'impact de l'OSP sur l'enseignement a conduit le ministre de l'EPSP restructurer ce service en 2017, en mettant sur pied le CENOSP lui donner les moyens d'agir avec efficacité et rationalité dans grand mouvement des réformes en cours dans ce secteur de l'Education.

En effet, pour le ministre de l'EPSP, l'atteinte des objectifs à hisser le dispositif éducatif et la formation au d'accompagnement du développement général et intégral du pays également la prise en compte effective de l'Orientation scolaire Professionnelle pour asseoir la réforme sur l'éducation de base. n'ignore que la mauvaise orientation de l'enfant est l'un des de l'échec scolaire. Voilà pourquoi, a-t-il soutenu, on aimerait qu' la fin de la 8ème année de l'éducation de base, les élèves bénéficier d'un encadrement des spécialistes en la matière dans choix de sections et options d'études en tenant compte de aptitudes, goûts et intérêts pour réussir plus tard dans la professionnelle et visant le principe de placer l'homme qu'il faut la place qu'il faut.

Un principe : «de ton choix dépend avenir»

Gaston Musemena a invité les Congolais à considérer qu'un enfant vient pas au monde pour vivre nécessairement les rêves de responsables ou caresser leurs projets de vie ratés. Mais ils comprendre que l'enfant a aussi ses droits, ses rêves et aspirations. C'est ainsi qu'on dit : « de ton choix dépend ton ». Il a demandé l'implication de tous les acteurs et éducatifs à tout mettre en œuvre pour la participation efficiente rationnelle de l'OSP dans la matérialisation de la réforme l'éducation de base. Et pour ce faire, il a insisté l'indispensable collaboration de son ministère avec celui de l'ESU.

Enfin, il a procédé au baptême du livre : « La pratique l'Orientation Scolaire et Professionnelle ».

Bo-Mtula, représentant le secrétaire général de l'EPSP, a que la journée était un tournant décisif pour l'EPSP du fait que l' contribue de façon significative à aider les apprenants sur le psycho-pédagogique pour la réussite dans la vie. Par ailleurs, Odon,

directeurs du CENOSP, a brossé l'historique du service OSP - créée RDC le 15 juillet 1956 - mais fêté le ce jour du fait que le juillet 2018 a coïncidé avec un dimanche. Il a présenté des qui sont des outils de travail des orienteurs. Elles reprennent diverses options avec leurs corps de métiers. Enfin, il particulièrement remercié diverses autorités de l'EPSP qui concouru à la promotion de l'OSP jusqu'à ce jour.

Il convient de noter qu'il y a eu divers témoignages, dont celui chef de service d'accueil, d'orientation et de guidance de l'UPN celui d'André Kabangu, préfet de l'Institut Lumumba de Limete, qui démontré l'efficacité des conseillers d'orientation dans l' des élèves de son école. SAKAZ