Maroc/Guinée: Le Wydad AC de Casablanca maintient le cap

Des déchets à la pelle et le manque d'inspiration qui ont privé le public de buts réels. Des tares de part et d'autre avec notamment les opportunités offertes au Horoya, et toutes inlassablement inexploitées.

Pas la moindre occasion de but pour les Guinéens en cette première période où le WAC a tout réussi sauf à creuser l'écart. C'aurait été possible si l'arbitre avait répondu favorablement à la réclamation du pénalty, à deux reprises.

Et pourtant, et malgré des absences notables, les Guinéens nourrissaient de réelles ambitions de ne pas repartir bredouilles après avoir concédé le nul au match aller (1-1). Seulement voilà, il n'est pas évident de sortir indemne de la fournaise casablancaise aussi bien pour les clubs que pour les sélections nationales.

