Ile Maurice: Road Traffic Act - Les nouvelles mesures en vigueur dans un mois

Il est aussi prévu de criminaliser la possession, la fabrication, la vente, l'utilisation, la modification et la falsification des permis et des coupons de parking.

L'ancienne formule du Fixed Penalty Notice (FPN) est remplacée. Si avant un contrevenant avait le choix entre demander un FPN et se présenter en cour, maintenant un FPN lui est obligatoirement délivré. Ensuite, au lieu d'être disqualifié après six Cumulative Road Traffic Offences, le contrevenant le sera après cinq infractions.

La vitesse au volant sera sévèrement sanctionnée. Les amendes pour ce délit oscillent entre Rs 2 500 et Rs 10 000 pour un excès de vitesse dépassant les 15 km/h et 25 km/h. Ceux qui ne détiennent pas de permis de conduire ou dont le permis a été suspendu devront payer de Rs 50 000 à Rs 100 000.

À Triolet, hier, Pravind Jugnauth a affirmé que l'alcool est la cause de plusieurs accidents. S'il a lancé que la loi a été durcie, les usagers de la route doivent davantage prendre conscience du danger et respecter la loi.

Non. La nouvelle Road Traffic Act sera proclamée dans un mois. C'est ce qui ressort de sources concordantes au niveau de la police et du ministère des Infrastructures publiques.

