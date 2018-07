Congo-Brazzaville/Mali: Le CARA de Brazzaville se relance

Sans trop convaincre, le Club Athlétique Renaissance Aiglons (CARA) a signé sa deuxième victoire dans la phase de poules puis il se relance dans la compétition.

Au terme de la 3e journée, les Aiglons et le Djoliba AC avaient inversé les rôles. Le Cara abandonnait la deuxième place au Djoliba avant de la lui reprendre très vite lors de la 4e journée. Incapable de ramener un bon résultat à l'extérieur, le Cara s'appuie souvent sur des rencontres à domicile pour mieux rebondir.

Le 29 juillet au stade Alphonse-Massamba-Débat, les Aiglons ont ainsi remporté leur cinquième victoire en autant de rencontre depuis le début de leur campagne africaine. Ils ont dominé le Djoliba AC sur un score étriqué d'un but à zéro.

Racine Louamba a conclu de belle manière l'offrande de Dicha Bomaniayae Liema à la 13e minute. Le Cara a ensuite perdu son efficacité devant les buts.

La faute à Adama Keita. Le gardien du Djoliba, bien inspiré, a multiplié les parades sur les frappes de Dicha Bomanye à la 67e et de Ricchi Ondongo à la 81e minute pour éviter à son équipe de concéder le but du chaos.

Le Cara qui a parfaitement joué son coup, peut se satisfaire de ce maigre résultat qui lui permet de devancer de deux unités son adversaire. Le club malien n'a pas joué à son meilleur niveau.

Non seulement il a multiplié les centres au second poteau qui n'ont pas trouvé preneurs mais aussi il n'a cadré la moindre frappe qui aurait pu mettre en difficulté Chansel Massa, le portier aiglon. Les quelques rares opportunités créées suite à l'hésitation de la défense de Cara n'ont pas été exploitées à bon escient.

Déclarations

Diarra Fanyeri (entraîneur du Djoliba AC)

« Félicitation au Cara pour sa victoire. Mon équipe n'a pas joué à son meilleur niveau comme à Bamako. Nous avons donné un but cadeau au début du match et sur le plan offensif on a été incapable d'asseoir une maîtrise technique pour pouvoir déjouer le piège congolais.

Dans l'ensemble, l'équipe a donné ce qu'elle a pu. La sortie de Mamadou Coulibaly sur carton rouge nous a affaiblis davantage. Il nous reste encore deux matches à disputer et tout reste possible mais chaque rendez-vous est difficile du début à la fin ».

Jacques Ontsira (nouvel entraîneur du Cara)

« J'ai pris le train en marche. Car du retour de Mali, il y a eu des changements. J'ai commencé à faire connaissance de mes joueurs en même temps que le match se déroulait. Nous savions d'après la vidéo que l'équipe du Djoliba est une formation qui attaque par les ailes et par le milieu du terrain. Il ne fallait pas qu'on cède à l'euphorie.

Lorsqu'on marque un but, souvent les joueurs sont dans l'euphorie contexte qui a souvent pour conséquence de se laisser piéger en défense. Il fallait dans un premier temps conserver le but.

On a joué beaucoup plus groupé, défensivement et on partait pour des contre-attaques rapides. Pour la suite, rien n'est fait d'avance. Le football est très taquin. Il peut vous surprendre. C'est pour cela qu'il faut éviter de s'enthousiasmer trop vite ».