Cote d'Ivoire/Nigeria: Le Williamsville AC renverse Enyimba et passe en tête du groupe C

Avant la partie nous savions qu'il nous fallait impérativement une victoire. Nous y avons cru et le premier but dès la première mi-temps nous a libérés. Il nous faut maintenant aller chercher deux autres victoires ".

Le Wac enregistre sa deuxième victoire et s'installe en tête de ce groupe C. « Nous sommes heureux de ce résultat. Nous avons très bien préparé ce match. On avait une idée de notre adversaire après le match aller au Nigeria.

Et contre le cours de jeu, le défenseur Yaméogo Guy Serge, monté aux avant-postes, sur un corner, portait le coup de grâce aux Éléphants d'Aba (2-0, 77'). Malgré quelques actions de part et d'autres, le score ne changera pas, jusqu'au coup de sifflet final.

N'Da Willy (31e) et Yaméogo Guy Serge (77e) ont été les grands artisans de ce succès ivoirien. Après un début de match poussif, les novices ivoiriens sont sortis progressivement de la torpeur pour prendre des initiatives. Ils ont surtout bien joué le coup pour faire mordre la poussière au champion d'Afrique 2003 et 2004.

