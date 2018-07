Mali: Présidentielle - Un scrutin salué malgré des dysfonctionnements

Nous ne l'avons pas caché, mais le dispositif qui est en place et qui fonctionne merveilleusement dans les bureaux de vote avec la présence des accesseurs de l'opposition et de la majorité, ces dispositifs permettent de lutter contre l'utilisation des électeurs qui sont décédés parce que les deux accesseurs ne sont jamais complices l'un de l'autre ».

Les gens attendaient de voir comment ça allait se passer, est-ce qu'il y aura des incidents, des problèmes ? Mais plus la journée avançait, mieux la situation s'améliorait. Et une ambiance de fête, je veux dire ».

Donc ça et là, oui, nous avons noté quelques rebondissements, quelques cas de violence, mais qui sont à mon sens des cas isolés, qui ne remettent pas en cause en tout cas l'évolution positive sur le plan sécuritaire au plan national de notre situation et la satisfaction que nous avons.

Il y a eu quelques incidents dans la journée, dans des localités du centre et du nord, mais le vote s'est déroulé normalement et dans le calme dans les grandes villes du pays.

