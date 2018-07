On recense plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. « Nous allons lancer cette technologie à Madagascar afin de faciliter toute transaction financière, même dans des régions reculées.

« WeChat ». Par ailleurs, un des membres de cette délégation d'opérateurs étrangers est un gérant associé du géant d'entreprise chinoise qui a développé « WeChat », une application mobile et de messagerie textuelle concurrençant directement Facebook et Whatsapp.

Mais il y a également d'autres filières porteuses qui méritent d'être développées et valorisées comme le miel, le pôk pôk et le « longoza », une espèce de plante de cardamome.

A cette occasion, Ny Rado Rafalimanana a soulevé que cette délégation est composée de dirigeants d'entreprises, dont la plupart sont d'origine chinoise mais basés à Dubaï, et qui opèrent dans les domaines de l'hôtellerie, de l'informatique et de l'industrie pharmaceutique.

« Light Industries ». Ainsi, une conférence-débat entre cette délégation et les jeunes étudiants des universités privées, GSI et IMGAM, a eu lieu le même jour au ministère du Plan à Anosy.

Créer des industries en tant que patrimoine dans toutes les régions. « Tel est notre plus grand défi au sein du ministère », a déclaré le ministre de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé, Guy Rivo Randrianarisoa, lors de sa rencontre avec une délégation d'opérateurs venant de Dubaï, conduite par Ny Rado Rafalimanana, le fondateur de l'ONG « Ny Fanahy no Maha Olona », dans ses locaux samedi dernier. « Ces opérateurs de Dubaï vont ainsi apporter leurs technologies, leur savoir-faire et un financement afin d'appuyer les jeunes malgaches prêts à se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat », a-t-il rajouté.

