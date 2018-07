Congo-Kinshasa: Des ingénieurs pétroliers pour l'émergence des hydrocarbures en RDC

Un groupe d'ingénieurs pétroliers congolais ayant à leur tête Aimé Mananga viennent de mettre sur pied une organisation gouvernementale de développement de droit congolais dénommée « Petrogas-Plus». Le Phare a approché le week end passé le numéro un la dite structure associative, Serge Aimé Mananga et le technique David Mulumba pour en savoir un peu plus.

Selon Mulumba, l'idée de création de «Be Petrogas-Plus» est née le souci de pallier l'absence d'une plate-forme des pétroliers congolais chargé d'œuvrer pour la reconnaissance et internationale ainsi que la promotion et la défense des intérêts leur profession, mais aussi pour créer des emplois à l'intention ingénieurs pétroliers juniors.

« Nous devons nous-mêmes faire quelque chose pour occuper les », a-t-il précisé.

Complétant son collègue, Mananga a indiqué que cette ongd a conçue pour fédérer et capitaliser les énergies communes professionnels du pétrole dans le souci d'engendrer une synergie compétences.

Il a affirmé que lui et ses pairs entendent participer activement l'émergence du secteur des énergies fossiles du pétrole et du gaz RDC. L'émergence dudit secteur, a-t-il relevé, devrait se traduire l'optimisation des compétences tant en amont qu'en aval de la pétrolière du pays.

Se voulant plus explicite, il a soutenu que lui et d'autres pensantes de Be Petrogas-Plus sont outillés pour conseiller assister les décideurs politiques et privés opérant dans le énergétique en RDC.

L'absence d'un management avéré est à la base du sous- de ce secteur. Les sociétaires de «Be Petrogas-Plus» vont s' à relever ce défi et par la même occasion contribuer à beaucoup plus compétitif le pétrole et le gaz congolais aux africain et international, a-t-il renchéri.

Et d'ajouter que leur travail consiste à accompagner, orienter, renforcer les capacités professionnelles et techniques des juniors, agents et cadres du secteur pétrolier dans notre pays.

Nos deux interlocuteurs ont fait savoir que l'organisation séminaires de renforcement des capacités aux métiers du pétrole comme soubassement le partage des expériences ainsi que le des professionnels constituent les deux piliers de leur stratégie.

Hormis l'expertise interne, le recours aux experts expatriés n'est à écarter.