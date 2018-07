Congo-Kinshasa: Présidentielle - Déclaration de soutien à la candidature de Muzito «Unissons-nous pour un bel élan»

communiqué de presse

Les Regroupements politiques UREP, PPA et AAA se sont réunis le 25 juillet 2018 pour examiner la situation politique du pays et évaluer les forces en présence. A l'issue de cette réunion, ils ont pris les résolutions suivantes:

1) Ils adhérent à l'idéal poursuivi par l'ancien Premier Adolphe Muzito et à sa vision relayée par les tribunes et à l'Université Populaire (UNIPO) dont il est l'Initiateur.

2) Ils apportent leur soutien au Nouvel Elan qu'il s'est engagé donner à la RDC à travers ses idées, son action et ses politiques et sociales.

3) Ils soutiennent son projet de candidature à l' présidentielle du 23 décembre 2018 et l'engagement à le dans le meilleur délai.

4) Ils se mobilisent pour l'accompagner avec toutes les politiques et sociales acquises au changement qui partagent les idéaux et l'encouragent à convertir la dynamique du « Nouvel Elan» Mouvement politique et social en vue de renforcer son action sur terrain et d'obtenir l'adhésion des masses populaires à son projet.

5. Ils lui recommandent dans le cadre de sa candidature à présidentielle du 23 décembre 2018, de s'ouvrir à d'autres politiques et sociales en vue de la formation d'une présidentielle et parlementaire.

Au regard de ce qui précède, les Regroupements politiques UREP, PPA AAA arrêtent la position suivante:

A. Les Regroupements politiques UREP, PPA et AAA partagent résolutions adoptées par l'Opposition Politique au cours de sa du lundi 23 juillet 2018. De ce fait, il s'associera à toutes actions qui seront entreprises par celle-ci ainsi que par les forces de changement, en vue d'empêcher la confiscation de l' démocratique par la nouvelle dictature, pour le respect strict de Constitution et des Accords de la Saint-Sylvestre.

B. Les Regroupements politiques UREP, PPA et AAA lancent un appel au peuple congolais, de rester mobilisé aux côtés des forces changement en vue de l'application, le cas échéant, de l'article 64 la Constitution.

C. Les Regroupements politiques UREP, PPA et AAA exhortent différents partis et regroupements politiques de l' congolaise à consolider leur unité et à oeuvrer en communion toutes les -forces de changement qui partagent les mêmes idéaux.

D. Les Regroupements politiques UREP, PPA et AAA encouragent félicitent l'Ancien Premier Ministre Adolphe Muzito pour les salvatrices qu'il entreprend pour l'intérêt majeur de notre pays l'exhorte à concrétiser son projet de candidature à l' présidentielle du 23 décembre 2018.

Fait à Kinshasa le 24 juillet 2018.

Pour les signataires,

Le Regroupement Richard Regroupement Regroupement Me Bédel Kaleme Mansia