Congo-Kinshasa: Un nouveau comité à la tête de la société des architectes du pays

La RDC est dans l'attente du retour de Jean-Pierre Bemba. L'ex-chef de guerre et ancien vice-président doit… Plus »

Pour rappel, cette société des architectes est une association but lucratif qui œuvre dans l'encadrement des professionnels l'architecture en République Démocratique du Congo. Elle est depuis 1960 par un décret royal. Elle est la section de l' internationale des architectes et de l'Union des d'Afrique.

Gigale Leki Kananga Joseph a promis d'aller dans tous les coins pays afin de procéder au recensement, identifier ceux qui sont en activité et ceux qui ne le sont plus. A ce recensement des membres, seront aussi associés, les jeunes architectes. Une table ronde ainsi organisée dans le but d'impliquer le plus d'adhérents possibles.

La société des architectes de la République Démocratique du vient de se restructurer. Un nouveau comité est mis en place et dirigé par Gigale Leki Kananga Joseph, élu par ses pairs avec 67 sur 69 votants comme nouveau président lors d'une assemblée élective tenue dans la grande salle du Centre congolais de l'enfant famille, dans la commune de la Gombe. Il a succède à ce poste Claudien Mulimilwa. Ce nouveau Comité a comme vice-président, Djome Richard, Secrétaire général Déchaud Ngandu Kabuyi et Muyongo Kamuangu comme Secrétaire général adjoint.

Copyright © 2018 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.