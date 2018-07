Mali: Présidentielle- Les premières tendances

L'heure est au dépouillement et à la compilation des résultats au Mali après le premier tour… Plus »

Au-delà de tout, le scrutin s'est déroulé dans un climat de sérénité ponctué de calme. Même si on a déploré quelques cas d'incidents dans des communes du Nord et du centre du pays où le vote n'a pas pu se tenir.

Ces candidats en tête sont : le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta dit IBK, le chef de l'opposition Soumaïla Cissé, Dr Cheick Modibo Diarra et Diallo. A Bamako tout comme à Gao, le ballotage semble serré entre ces candidats. Toutefois, IBK se taille la part du lion avec une nette avance à Ségou et à Kayes.

Selon les résultats partiels et provisoires disponibles à Bamako, Kayes, Ségou, Gao et dans d'autres centres urbains quatre candidats sont en ballotage. Cela s'observe également en Côte d'Ivoire, France, Suisse, Italie, Japon, Belgique, Allemagne, Chine, Etats-Unis d'Amérique, etc.

Plus de 8,5 millions de Maliens étaient invités à accomplir leur devoir civique pour choisir parmi les 24 candidats en lice. Contrairement en 2013, l'affluence a été qualifiée de moyenne. Le vote s'est déroulé dans le calme avec des incidents signalés dans le centre et le nord du pays.

