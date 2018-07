Cote d'Ivoire: Financement rural - La Coopec se signale

Les plus optimistes parmi les Rajaouis ne pouvaient s'attendre à un tel score face à l'une des grosses… Plus »

Au nombre de 24, ce sont elles qui constituent désormais le réseau avec sa toile de 135 points de service. Pour l'heure, ce sont 129 points de service qui ont fusionné autour de 23/24 Coopec. Deux ont refusé ce programme et s'excluent donc du réseau. Il s'agit de la Coopec-Cocody et Coopec-Guibéroua.

C'est dans le cadre de la mission de mise en conformité, que la décision a été prise de procéder à des fusions. Les Coopec non rentables sont transformées en agences ou guichets et rattachées à des Coopec-mères agréées.

A savoir, la mise en conformité de l'institution aux normes en vigueur, le rétablissement de l'équilibre financier, l'amélioration du système d'information de gestion et de contrôle interne et la redéfinition de la mission de la faîtière par la création d'organe financier.

Cela fait 5 ans que l'Unacoopec-ci fait des excédents de 200 à 300 millions de francs Cfa. Et la trésorerie globale de la faîtière et du réseau a atteint les 40 milliards de francs Cfa.

Si l'Unacoopec-ci bénéficie de la confiance de la Bid et peut se permettre d'apporter son appui au développement rural, c'est bien parce qu'elle a retrouvé l'embellie après les dures années qu'elle a connues du fait, principalement « des problèmes de gouvernance et de gestion ».

Il y a d'ores et déjà un projet bien avancé dans l'ouest du pays. « Le projet va aider les populations vulnérables », soutient-il. Les populations potentiellement bénéficiaires sont estimées à plus de 60 mille personnes.

