Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - La position de Bédié sur le parti unifié expliquée aux militants du Gontougo

« Pour le président Bédié, le Gontougo reste et restera un bastion du Pdci-Rda. Soyez des ambassadeurs du président Bédié partout dans les contrées pour dire la vérité aux militants », a lancé Ehouman Bernard qui était accompagné par Djédri N'goran, directeur de l'administration et du personnel du Pdci-Rda.

Le chef de délégation, M Ehouman Bernard, membre du secrétariat exécutif du Pdci-Rda en charge des études et de la prospection, a fait l'historique de l'idée du parti unifié avec l'appel de Daoukro du 17 septembre 2014 avant de préciser que les présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara n'ont pas la même compréhension du parti unifié.

Les délégués de Bondoukou 1 et 3, Kossonou Honoré et Dongo Koffi Maizan, celui de Koun-Fao, Dr Kouakou Jean Marie, les délégués de Sandegué 1 et 2, Ouattara Drissa et Bakari Ouattara ont pris part à cette rencontre au siège du Pdci-Rda à Bondoukou. Avec eux, M. Kobenan Akirem venu représenter le délégué de Transua, Yeboua Kobenan Ceverin.

Objectif, expliquer aux militants de la région du Gontougo, la position du président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié sur la création du parti unifié Rhdp et se pencher sur les dossiers de candidatures aux élections régionales et municipales du 13 octobre prochain.

