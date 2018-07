Afrique de l'Est: Diplomatie - Emmanuel Macron à la conquète de l'Ethiopie

Le président français a félicité son homologue éthiopien, Malatu Teshome, pour la "déclaration conjointe de paix et d'amitié" signée par ce dernier avec son voisin érythréen, Isaias Afwerki, le 16 juillet.

L'Ethiopie et l'Erythrée étaient en conflit depuis près d'un demi-siècle. Le président érythréen, Isaias Afeworki, a rouvert son ambassade à Addis-Abeba, en Ethiopie, où un vol commercial a relié les capitales des deux pays pour la première fois.

Emmanuel Macron a qualifié cette réconciliation de "geste historique" et d'une "nouvelle page" qui s'ouvre dans les relations entre l'Ethiopie et l'Erythrée. Il en a profité pour marquer l'intérêt de la France pour l'Ethiopie, un pays prometteur, deux fois plus grand que la france, comptant cent millions d'habitants et assurant un taux de croissance annuel de 9%, ayant doublé son produit intérieur brut en dix ans seulement.

Une délégation de chefs d'entreprise du Mouvement des entreprises de France était récemment à Addis Abeba. Lors de son échange téléphonique avce le Premier ministre éthiopien, Emmanuel Macron a fait valoir « la disponibilité de la France et des entreprises françaises à accompagner les réformes » dans ce pays. Sans attendre, il a invité son homologue éthiopien à Paris, à l'automne prochain, et a fait part de « sa volonté de se rendre en Ethiopie », dont il a loué « le rayonnement culturel, intellectuel et sportif ».

Le choix de l'Ethiopie traduit aussi la volonté de la France de créer de nouveaux équilibres. Cette stratégie est encadrée par le Quai d'Orsay qui privilégie des relations avec les puissances moyennes.