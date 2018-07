Cote d'Ivoire: Opposition - La jeunesse d'EDS demande des réformes institutionnelles

Les plus optimistes parmi les Rajaouis ne pouvaient s'attendre à un tel score face à l'une des grosses… Plus »

Il ne doit pas avoir de différence entre un Ivoirien du nord, et celui du Sud, de l'Ouest, de l'Est ou du centre », a-t-il insisté.

« J'en appelle à la jeunesse du Pdci-Rda, du Mfa, du Pit et autres. Rassemblons-nous. Soyons des frères. Vivons ensemble et vivons en semblables.

Koua Justin et ses amis ont, en outre, exhorté la jeunesse ivoirienne, notamment celle du Pdci-Rda et des partis de l'opposition, à s'unir pour conquérir ensemble, auprès de leurs aînés, le pouvoir en 2020.

Et comme il fallait s'y attendre, Koua Justin, président de la jeunesse EDS, et ses camarades, Zagol Alain Durand, Dahi Nestor, Fahé Florentine, ne se sont pas fait prier pour exprimer en des termes hostiles au pouvoir, leurs préoccupations.

