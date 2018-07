Cote d'Ivoire: 4e pont d'Abidjan - Gon Coulibaly lance les travaux, ce lundi

Les plus optimistes parmi les Rajaouis ne pouvaient s'attendre à un tel score face à l'une des grosses… Plus »

L'un des impacts attendus de ce projet, en plus de l'amélioration de la fluidité du trafic à Abidjan, c'est la réduction des embouteillages et des accidents de circulation sur l'autoroute Yopougon-Attécoubé-Adjamé.

Le 4e pont d'Abidjan dont la réalisation est prévue pour durer 30 mois (devant être livré en décembre 2020), viendra améliorer la fluidité du trafic et donner une alternative aux usagers de l'autoroute reliant les quartiers de Yopougon, Attécoubé et Adjamé.

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lance cet après-midi, à Attécoubé, les travaux de construction du 4e pont d'Abidjan qui reliera les communes de Yopougon et du Plateau en passant par Attécoubé et Adjamé.

